Ertuğrul Doğan: İstesek 150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz

Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümünü ile Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50'nci yılı dolayısıyla çeşitli kutlama programları düzenlendi. Kent sokakları Trabzonspor bayraklarıyla donatılırken, kutlamalar kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Ziya Bey Trabzonspor Tesisleri'nden, Atatürk Alanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirilerek, 1975-1976 sezonuna ait gazete manşetleri, tarihi fotoğraflar ve özel arşiv belgelerinden oluşan sergi gezildi.

"BİZ ZAMANIMIZIN TAMAMINI TRABZONSPOR İÇİN HARCIYORUZ"

Programda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümü kutlamıyoruz. Bugün bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimi ile bordo ve mavinin tam 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir aradayız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu kutsal armanın hakkını verebilmek için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Bazen zorlandık, bazen önümüze engeller çıkarıldı ama hiçbir zaman bir adım bile geri atmadım çünkü biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız geçmişten geleceğe uzanan büyük bir miras ve Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Bugünü mücadelemizin sebebidir, geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Kıymetli Trabzonsporlar, taraftarlarımız, camiamız, bu armaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki; Biz, Trabzonspor'la yaşıyoruz, biz zamanımızın tamamını Trabzonspor için harcıyoruz. Göreve geldiğimizde hayal olan pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, inançla ve cesaretle devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, dünyanın neresinde olursa olsun. Göğsünü gere gere 'Ben Trabzonsporluyum' diyeceği yarınlar için canla baş çalışıyoruz" dedi.

"İSTESEK 150 MİLYON EURO'LUK OYUNCU SATARIZ"

Başkan Doğan ayrıca, "11 transfer yaptık ancak eksik olan bölgelere takviye yapmaya devam edeceğiz. Hem hocamızın hem de bizim niyetimiz, bu sezon zirve yarışının içinde yer almak. Şu an istesek 150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz. 70 milyon euro'yu bulduk ama bunu yapmayacağız. Bu şehri zirve yarışının içinde tutmak zorundayız." ifadeleri ile dikkat çekti.