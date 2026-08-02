Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, dünya futbol tarihine geçecek dev bir transfer hamlesine imza atıyor. Bordo-mavili yönetim, İngiliz devi Liverpool'daki unutulmaz ve muhteşem kariyerini noktaladıktan sonra bonservisini eline alan 34 yaşındaki Mısırlı süper yıldız Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlerini hızlandırdı. Gelişmenin ardından Türk futbol kamuoyu ve bordo-mavili taraftarlar arama motorlarında "Salah Trabzonspor'a mı geliyor?", "Mohamed Salah Trabzonspor transferi bitti mi?", "Salah'ın maaşı ne kadar olacak?" ve "Trabzonspor Mohamed Salah sözleşme detayları" başlıklarını yoğun bir şekilde sorgulamaya başladı. İşte dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferine dair tüm detaylar ve masadaki rakamlar...

YILLIK 17 MİLYON EURO'DAN 2 YILLIK TEKLİF!

Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest statüye geçen Mısırlı sağ kanat oyuncusu için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, oyuncunun temsilcisi Ramy Abbas ile masaya oturdu.

Yapılan görüşmelerde Fırtına'nın, tecrübeli sağ kanada yıllık 17 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 senelik sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncunun cephesiyle yürütülen pazarlıklarda olumlu mesafe katedildiği ve prensip anlaşmasının sağlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMAMIŞTI!

Bonservisini eline aldıktan sonra Süper Lig kulüplerinin radarına giren 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız ile daha önce Beşiktaş da ilgilenmişti. Ancak siyah-beyazlı kulüp ile oyuncu temsilcisi Ramy Abbas arasında yürütülen görüşmeler mali konularddaki pürüzler ve yüksek maaş beklentisi nedeniyle tıkanmıştı.

Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından devreye giren Trabzonspor yönetimi, kararlı tutumu ve sunduğu dev bütçeyle Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TERS KANAT OYUNCUSU

Opta verilerine göre 2021 yılında saatte 36,64 kilometre hıza ulaşan Salah, Premier Lig tarihinin en hızlı oyuncuları arasında yer alıyor. Tipik bir "ters kanat oyuncusu" olarak sağ kanattan hücuma katılan Mısırlı yıldız; vücut çalımları ve ani hız değişimleriyle savunmacıları etkisiz hale getirip daha güçlü olan sol ayağıyla bitirici şutlar çıkarıyor. Bununla da yetinmeyen Salah, zamanla sağ ayağını da oldukça geliştirdi.

REKORLARIN EFENDİSİ

Mohamed Salah, 2017'de Roma'dan katıldığı Liverpool'a veda ederken arkasında kırılmadık rekor bırakmadı. Premier Lig tarihinin en büyük oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Mısırlı yıldız, Liverpool'un 2019/20 ve 2024/25 sezonlarındaki iki şampiyonluğunda da başrolü oynadı.

PFA YILIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ REKORU

Salah, 2017/18 ve 2021/22 sezonlarının ardından 2024/25 sezonundaki sansasyonel performansıyla PFA Yılın Oyuncusu ödülünü rekor kırarak 3. kez müzesine götürdü.

SEZONUN OYUNCUSU, ALTIN AYAKKABI VE ALTIN OYUN KURUCU

Salah; Premier Lig'de Sezonun Oyuncusu, Altın Oyun Kurucu ve Altın Ayakkabı ödüllerinin tamamını kazanan ilk ve tek futbolcu oldu. Mısırlı yıldız, 2024/25 sezonunda bu üç ödülü birden aynı anda kazanarak erişilmesi güç bir başarıya imza attı.

SALAH'IN PREMİER LİG REKORLARI

Premier Lig Tarihinin En Golcü 4. Oyuncusu: Attığı 193 golle Premier Lig tarihinde Salah'tan daha fazla gol atan sadece üç isim var: Alan Shearer (260), Harry Kane (213) ve Wayne Rooney (208).

Attığı 193 golle Premier Lig tarihinde Salah'tan daha fazla gol atan sadece üç isim var: Alan Shearer (260), Harry Kane (213) ve Wayne Rooney (208). Liverpool Formasıyla Premier Lig'in En Golcüsü: Ligdeki 193 golünün 191'ini Liverpool formasıyla kaydetti. Mart 2023'te Anfield'da Manchester United'a karşı alınan 7-0'lık tarihi galibiyette iki gol atarak Robbie Fowler'ın rekorunu (128) geride bıraktı ve kulübün lig tarihindeki en golcü ismi oldu. Salah; Fowler, Steven Gerrard (120) ve Michael Owen (118) ile birlikte Liverpool formasıyla ligde 100 gol barajını aşan dört oyuncudan biri.

Ligdeki 193 golünün 191'ini Liverpool formasıyla kaydetti. Mart 2023'te Anfield'da Manchester United'a karşı alınan 7-0'lık tarihi galibiyette iki gol atarak Robbie Fowler'ın rekorunu (128) geride bıraktı ve kulübün lig tarihindeki en golcü ismi oldu. Salah; Fowler, Steven Gerrard (120) ve Michael Owen (118) ile birlikte Liverpool formasıyla ligde 100 gol barajını aşan dört oyuncudan biri. Gol Katkısında 3. Sırada: Premier Lig'de toplam gol ve asist sayısında Salah'ın önünde sadece Shearer (324) ve Rooney (311) bulunuyor. Toplamda 287 gole katkı sağlayan Mısırlı yıldız, bu katkıların 284'ünü Liverpool, 3'ünü ise Chelsea formasıyla üretti.

Premier Lig'de toplam gol ve asist sayısında Salah'ın önünde sadece Shearer (324) ve Rooney (311) bulunuyor. Toplamda 287 gole katkı sağlayan Mısırlı yıldız, bu katkıların 284'ünü Liverpool, 3'ünü ise Chelsea formasıyla üretti. Şampiyonlar Ligi'nde 50 Gole Ulaşan İlk Afrikalı: Mısırlı oyuncu, Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta devler ligindeki 97. karşılaşmasına çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan ilk Afrikalı futbolcu unvanını aldı.

Mısırlı oyuncu, Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta devler ligindeki 97. karşılaşmasına çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan ilk Afrikalı futbolcu unvanını aldı. Afrika Tarihinin En İyisi: Lig tarihinde hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan Afrikalı oyuncu konumunda. Ayrıca İngiliz olmayan oyuncular arasında da lig tarihinin en golcü ismi. Afrika kökenli oyuncular arasında en yakın takipçileri 111 golle Sadio Mane ve 104 golle Didier Drogba. Salah aynı zamanda yaptığı 94 asistle bu alanda da zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Drogba 55 asitte kaldı.

Lig tarihinde hem en çok gol atan hem de en çok asist yapan Afrikalı oyuncu konumunda. Ayrıca İngiliz olmayan oyuncular arasında da lig tarihinin en golcü ismi. Afrika kökenli oyuncular arasında en yakın takipçileri 111 golle Sadio Mane ve 104 golle Didier Drogba. Salah aynı zamanda yaptığı 94 asistle bu alanda da zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Drogba 55 asitte kaldı. Liverpool Adına En Çok Asist Yapan Oyuncu: Brentford maçında Curtis Jones'a yaptığı asist, onun Liverpool formasıyla ligdeki 93. asisti oldu ve kulüp efsanesi Steven Gerrard'ı (92) geride bıraktı. Chelsea günlerinden kalan 1 asistle birlikte toplamda 94 asiste ulaşan Salah, Dennis Bergkamp ile birlikte Premier Lig tarihinin en çok asist yapan 6. oyuncusu konumunda.

Brentford maçında Curtis Jones'a yaptığı asist, onun Liverpool formasıyla ligdeki 93. asisti oldu ve kulüp efsanesi Steven Gerrard'ı (92) geride bıraktı. Chelsea günlerinden kalan 1 asistle birlikte toplamda 94 asiste ulaşan Salah, Dennis Bergkamp ile birlikte Premier Lig tarihinin en çok asist yapan 6. oyuncusu konumunda. Tek Bir Kulüpte Doğrudan Maç Katkısı Rekoru: Aralık ayındaki Brighton & Hove Albion galibiyetinde Hugo Ekitike'ye asist yapan Salah, Premier Lig'de Liverpool formasıyla doğrudan gol katkısı yaptığı maç sayısını 277'ye çıkardı. Böylece Manchester United formasıyla 276 farklı maçta gol katkısı veren Rooney'yi geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu.

Aralık ayındaki Brighton & Hove Albion galibiyetinde Hugo Ekitike'ye asist yapan Salah, Premier Lig'de Liverpool formasıyla doğrudan gol katkısı yaptığı maç sayısını 277'ye çıkardı. Böylece Manchester United formasıyla 276 farklı maçta gol katkısı veren Rooney'yi geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu. 38 Maçlık Sezonda Skor Katkısı Rekoru: 2024/25 sezonunu 29 gol ve 18 asistle tamamlayan Salah, bir sezonda doğrudan 47 gole katkı vererek yeni bir rekor kırdı. Eski rekor 44 gol katkısı ile Thierry Henry (2002/03) ve Erling Haaland'a (2022/23) aitti.

2024/25 sezonunu 29 gol ve 18 asistle tamamlayan Salah, bir sezonda doğrudan 47 gole katkı vererek yeni bir rekor kırdı. Eski rekor 44 gol katkısı ile Thierry Henry (2002/03) ve Erling Haaland'a (2022/23) aitti. Aynı Stadyumda En Çok Gol Katkısı: Anfield'da çıktığı lig maçlarında 155 gole doğrudan katkı sağladı (109 gol, 46 asist). Bu sayı, Wayne Rooney'nin Old Trafford'daki (151) ve Thierry Henry'nin Highbury'deki (151) istatistiklerini geride bıraktı.

Anfield'da çıktığı lig maçlarında 155 gole doğrudan katkı sağladı (109 gol, 46 asist). Bu sayı, Wayne Rooney'nin Old Trafford'daki (151) ve Thierry Henry'nin Highbury'deki (151) istatistiklerini geride bıraktı. Açılış Haftalarının En Golcüsü: Premier Lig tarihinin 1. hafta maçlarında en çok gol atan oyuncusu unvanını 10 golle elinde bulunduruyor.

Premier Lig tarihinin 1. hafta maçlarında en çok gol atan oyuncusu unvanını 10 golle elinde bulunduruyor. Şampiyonlar Ligi'nin En Hızlı Hat-Trick'i: Ekim 2022'de Rangers'a karşı alınan 7-1'lik galibiyette sadece 6 dakika 12 saniyede 3 gol atarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick rekorunu kırdı.

Ekim 2022'de Rangers'a karşı alınan 7-1'lik galibiyette sadece 6 dakika 12 saniyede 3 gol atarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick rekorunu kırdı. Sol Ayakla En Çok Gol Atan Oyuncu: Attığı 193 golün 155'ini sol ayağıyla kaydeden Mısırlı yıldız, bu alanda lig tarihinin zirvesinde. İkinci sırada ise 109 sol ayak golüyle bir diğer Liverpool efsanesi Robbie Fowler yer alıyor.

Attığı 193 golün 155'ini sol ayağıyla kaydeden Mısırlı yıldız, bu alanda lig tarihinin zirvesinde. İkinci sırada ise 109 sol ayak golüyle bir diğer Liverpool efsanesi Robbie Fowler yer alıyor. Zirvedeki Altın Ayakkabı Koleksiyoneri: Thierry Henry ile birlikte Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü en çok kazanan iki oyuncudan biri (4 kez). Bu ödülü 2017/18 (32 gol), 2018/19 (22 gol), 2021/22 (23 gol) ve 2024/25 (29 gol) sezonlarında kazandı.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Mohamed Salah'ın Liverpool'a veda edeceğini açıkladığı dönemde eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Mısırlı yıldızı "Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri" olarak tanımlamıştı. Salah, Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup, iki Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Arap müziğinin yaşayan efsanesi Amr Diab'ın Türkiye'deki ilk konseri, müzik dünyasının yanı sıra spor kulislerini de hareketlendirdi. Ünlü sanatçıya olan hayranlığıyla bilinen Salah'ın, konser etkinliği kapsamında bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.