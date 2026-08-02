Udinese-Trabzonspor maçı canlı anlatım linki!

Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık döneminin en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Bordo-mavililer, Avusturya etabındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Udinese ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta?", "TS - Udinese maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Trabzonspor hazırlık maçı şifresiz mi?" ve "Trabzonspor Udinese maçı canlı izle linki" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü Avusturya'da oynanacak Trabzonspor - Udinese karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı yayın detayları...

UDINESE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Udinese arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

UDINESE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya'nın Landskron bölgesindeki sahada oynanacak mücadele Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

⚽️ Hazırlık Maçı🆚 Udinese Calcio⏰ TSİ 17.30🏟 Sportplatz Landskron📺 HT Spor pic.twitter.com/WEn7XsFKzq August 2, 2026

UDINESE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bordo-mavili taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmanın yayın kanalı netlik kazandı. Udinese - Trabzonspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler müsabakayı naklen izleyebilecekler.

FIRTINA KAMPI İTALYA TEMSİLCİSİYLE NOKTALIYOR

Teknik yönetim önderliğinde yoğun bir tempo geçiren Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ardından Al-Sadd ile oynayan bordo-mavililer, Udinese müsabakasının ardından Avusturya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

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