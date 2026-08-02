Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, vites düşürmüyor. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü Inter'le görüşmelere başladı.