Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...
Fenerbahçe'de yönetimin Rafael Leo için gittiği Milano'da Hakan Çalhanoğlu için Inter ile de bir toplantı yaptığı iddia edildi. Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ile de görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Serie A'nın son şampiyonu, kapıyı 20 milyon eurodan açtı.
Fenerbahçe cephesi ise 15 milyon euroya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
Hakan'la başkan Aziz Yıldırım'ın görüştüğü ve "Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum" dediği de gelen iddialar arasında.
Sarı-lacivertliler, kısa süre içinde 32 yaşındaki orta sahaya çubuklu formayı giydirmeyi planlıyor. Transferin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.
6 VE 8 OYNUYOR
Hakan Çalhanoğlu orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Çift yönlü oynayabilen tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada etkili olabiliyor. Duran toplarda da son derece etkili olan milli yıldız, frikikten attığı şık gollerle beğeni topluyor.
YERLİ AVANTAJI SAĞLAYACAK
Yabancı kuralından dolayı Hakan Çalhanoğlu, sarılacivertli kulübe büyük avantaj sağlayacak. Tecrübeli futbolcunun hem yerli olması hem de milli takım kaptanı olması nedeniyle kadroya güç katabileceği vurgulandı.
İKİNCİ KAPTAN OLACAK
Fenerbahçe, yabancı kuralından dolayı Fred'le yollarını ayıracak. Brezilyalının sözleşmesi feshedildiği an Hakan Çalhanoğlu'nun da İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Milli futbolcuya ayrıca; takımın ikinci kaptanlığı verilecek. Skriniar'dan sonraki kaptan Hakan Çalhanoğlu olacak.
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