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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Fenerbahçe'de yönetimin Rafael Leo için gittiği Milano'da Hakan Çalhanoğlu için Inter ile de bir toplantı yaptığı iddia edildi. Çalhanoğlu'nun sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ile de görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, vites düşürmüyor. Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü Inter'le görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in Rafael Leao için gittiği Milano'da Hakan konusunda da Inter'le bir toplantı yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Sözleşmesi 2027'de bitecek olan tecrübeli orta saha için Inter açık kapı bıraktı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Serie A'nın son şampiyonu, kapıyı 20 milyon eurodan açtı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Fenerbahçe cephesi ise 15 milyon euroya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Hakan'la başkan Aziz Yıldırım'ın görüştüğü ve "Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum" dediği de gelen iddialar arasında.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

Sarı-lacivertliler, kısa süre içinde 32 yaşındaki orta sahaya çubuklu formayı giydirmeyi planlıyor. Transferin önümüzdeki hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

6 VE 8 OYNUYOR

Hakan Çalhanoğlu orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Çift yönlü oynayabilen tecrübeli futbolcu, hem hücumda hem de savunmada etkili olabiliyor. Duran toplarda da son derece etkili olan milli yıldız, frikikten attığı şık gollerle beğeni topluyor.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

YERLİ AVANTAJI SAĞLAYACAK

Yabancı kuralından dolayı Hakan Çalhanoğlu, sarılacivertli kulübe büyük avantaj sağlayacak. Tecrübeli futbolcunun hem yerli olması hem de milli takım kaptanı olması nedeniyle kadroya güç katabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu zirvesi! Başkan Aziz Yıldırım milli futbolcuyla görüştü ve...

İKİNCİ KAPTAN OLACAK

Fenerbahçe, yabancı kuralından dolayı Fred'le yollarını ayıracak. Brezilyalının sözleşmesi feshedildiği an Hakan Çalhanoğlu'nun da İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Milli futbolcuya ayrıca; takımın ikinci kaptanlığı verilecek. Skriniar'dan sonraki kaptan Hakan Çalhanoğlu olacak.

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