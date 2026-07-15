Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Marsilya formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Greenwood'un transferi için yapılan görüşmeler sonuçlandı. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim döneminde yürütülen çalışmaların ardından yıldız oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Marsilya da İngiliz oyuncu için bir veda mesajı yayımlayarak Greenwood'a yeni kariyerinde başarılar diledi.