Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, forvet hattı için genç bir yıldız adayına yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesine aldığı isim, geçtiğimiz sezonki performansıyla göz doldurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:31
Victor Osimhen'e alternatif olabilecek kaliteli ve gelecek vadeden bir forvet arayışında olan Cimbom'un, 21 yaşındaki Gineli oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland'da forma giyen Dju için Galatasaray'ın nabız yokladığı belirtildi.
25 GOL KATKISIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına da uyum sağlayabilecek isimlerden biri olarak değerlendirilen Franculino Dju'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkan genç forvet, 22 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.
BENFICA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
1.86 metre boyundaki Franculino Dju, Benfica altyapısından yetişirken güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.
Galatasaray'ın, genç golcünün gelişim potansiyelini ve hücum hattına sağlayabileceği katkıyı değerlendirdiği kaydedildi.
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