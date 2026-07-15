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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, forvet hattı için genç bir yıldız adayına yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesine aldığı isim, geçtiğimiz sezonki performansıyla göz doldurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:31
Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da gözler hücum hattına çevrildi.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yerli ve yabancı birçok oyuncuyu radarına aldı.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Sarı-kırmızılıların son olarak Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen genç golcü Franculino Dju ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Victor Osimhen'e alternatif olabilecek kaliteli ve gelecek vadeden bir forvet arayışında olan Cimbom'un, 21 yaşındaki Gineli oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği iddia edildi.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi Midtjylland'da forma giyen Dju için Galatasaray'ın nabız yokladığı belirtildi.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

25 GOL KATKISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralına da uyum sağlayabilecek isimlerden biri olarak değerlendirilen Franculino Dju'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla 34 resmi karşılaşmaya çıkan genç forvet, 22 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplam 25 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

BENFICA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

1.86 metre boyundaki Franculino Dju, Benfica altyapısından yetişirken güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Galatasaray'dan 21'lik golcüye kanca! Osimhen'in alternatifi olacak

Galatasaray'ın, genç golcünün gelişim potansiyelini ve hücum hattına sağlayabileceği katkıyı değerlendirdiği kaydedildi.

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