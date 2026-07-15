Galatasaray yönetiminin Brezilyalı yıldız için beklentisinin 30 milyon Euro olduğu belirtildi.

Aston Villa'nın, başarılı futbolcuyu geçen sezonun son haftalarından bu yana yakından takip ettiği ve teknik ekibin olumlu raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.