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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İngilizler Gabriel Sara'nın peşinde! İşte Galatasaray'ın bonservis beklentisi

İngilizler Gabriel Sara'nın peşinde! İşte Galatasaray'ın bonservis beklentisi

Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara için düğmeye bastı. İngilizler teklif yapmaya hazırlanırken, sarı kırmızılıların bonservis beklentisi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 10:28
İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara'nın talipleri artıyor.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmek için harekete geçiyor.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Youri Tielemans'ın takımdan ayrılması ve Amadou Onana'nın yaşadığı sakatlığın ardından orta saha takviyesine öncelik veren Aston Villa, hafta içinde sarı-kırmızılı kulübe resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

İddialara göre İngiliz ekibi, Gabriel Sara teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Galatasaray yönetiminin Brezilyalı yıldız için beklentisinin 30 milyon Euro olduğu belirtildi.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Aston Villa'nın, başarılı futbolcuyu geçen sezonun son haftalarından bu yana yakından takip ettiği ve teknik ekibin olumlu raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Sarı-kırmızılılar, başarılı orta saha oyuncusunu Ağustos 2024'te 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

İngilizler Gabriel Sara için kesenin ağzını açtı! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif

Yıldız futbolcu geride kalan süreçte Galatasaray formasıyla 87 resmi maçta görev yaptı.

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