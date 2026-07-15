İngilizler Gabriel Sara'nın peşinde! İşte Galatasaray'ın bonservis beklentisi
Premier Lig ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara için düğmeye bastı. İngilizler teklif yapmaya hazırlanırken, sarı kırmızılıların bonservis beklentisi ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 10:28
İddialara göre İngiliz ekibi, Gabriel Sara teklif yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray yönetiminin Brezilyalı yıldız için beklentisinin 30 milyon Euro olduğu belirtildi.
Aston Villa'nın, başarılı futbolcuyu geçen sezonun son haftalarından bu yana yakından takip ettiği ve teknik ekibin olumlu raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, başarılı orta saha oyuncusunu Ağustos 2024'te 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
Yıldız futbolcu geride kalan süreçte Galatasaray formasıyla 87 resmi maçta görev yaptı.
Gabriel Sara, 8 gol ve 15 asistlik performans sergileyerek takımın önemli isimlerinden biri oldu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.