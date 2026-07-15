CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Konyaspor Ebrima Colley’ kadrosuna kattı!

Konyaspor Ebrima Colley’ kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley’i satın alma opsiyonuyla kiraladı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2026 12:01
Konyaspor Ebrima Colley’ kadrosuna kattı!

Konyaspor, 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışı kampında devam eden Konyaspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Dün Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata'yı kadrosuna katan yeşil- beyazlılar, bir dönem Fatih Karagümrük'te de forma giyen Ebrima Colley'i kiraladı. Satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya dahil edilen Gambiyalı futbolcu için Konyaspor Müzesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. Konyaspor'da 19 numaralı formayı giyecek olan Ebrima Colley; İtalya'da Atalanta, Verona ve Spezia, Türkiye'de Fatih Karagümrük ile İsviçre'de Young Boys'da forma giydi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip!
Fenerbahçe'de Kante çıkmazı!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Kumara borsa da eklendi: Zaafım var! Ahbap Derneği'nde neler döndü?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip!
G.Saray'da Diaz transferinde flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı! Beşiktaş Slovakya kampını tamamladı! 11:42
Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! Fenerbahçe'de Kante çıkmazı! 11:30
TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 11:12
F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha! 10:35
İngilizler Sara'ya talip! G.Saray'ın beklentisi... İngilizler Sara'ya talip! G.Saray'ın beklentisi... 10:28
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! 09:55
Daha Eski
Beşiktaş'ta sıra Ceballos'ta! Beşiktaş'ta sıra Ceballos'ta! 09:20
İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! 00:46
F.Bahçe Greenwood'u resmen duyurdu! F.Bahçe Greenwood'u resmen duyurdu! 00:36
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor F.Bahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un ardından geliyor 00:36
İsmail Kartal'dan Greenwood açıklaması! İsmail Kartal'dan Greenwood açıklaması! 00:36
F.Bahçe Avusturya'da LASK Linz'i yendi! F.Bahçe Avusturya'da LASK Linz'i yendi! 00:36