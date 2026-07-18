Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un İtalyan devi Juventus'tan o yıldızı gözüne kestirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
GALATASARAY'I YAKINDAN TANIYOR
Galatasaray'ın Juventus ile resmi temaslara başladığı ifade edildi. Sky Sport'un haberinde sarı-kırmızılıların, Bremer konusunda ciddi olduğu ve deneyimli stoperle bonservisiyle satın almak istediği kaydedildi. 29 yaşındaki savunmacının da gelmeye hazır olduğu belirtildi.
Bremer'in kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Galatasaray'ı yakından tanıdığı dile getirildi.
2023- 2024 sezonunda Juventus forması giyerken İtalya Serie A'da sezonun en iyi takımına seçilen 29 yaşındaki Brezilyalı defans, aynı sezon İtalya Kupası'nı da kazandı. Galatasaray ve Juventus arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
OKAN BURUK'TAN TAM NOT
Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bulunan Bremer için Teknik Direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin hem 3'lü savunmada hem de 4'lü savunmada oynayabiliyor olması teknik heyetten tam not alıyor. Juventus ile yapılan görüşmeleri Okan Buruk da takip ediyor.
BREZİLYA İLE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALDI
Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Bremer, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek elenen Brezilya'da hiç süre alamayan 29 yaşındaki stoper, maları yedek kulübesinden izledi. Bremer, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise 2 maçta sahaya çıkmıştı.
SERİE A'DA 196 MAÇTA OYNADI
İtalya Serie A'da 2018 yılından beri forma giyen Bremer, istikrarlı yapısıyla göze çarpıyor. Torino ve Juventus formalarıyla Serie A'da 196 maça çıkan Brezilyalı stoper, 22 gol atarken 10 da asist yaptı.
Skorer bir savunmacı görüntüsü çizen 29 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'nde de bugüne kadar 9 maçta boy gösterdi.
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