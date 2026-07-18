OKAN BURUK'TAN TAM NOT Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bulunan Bremer için Teknik Direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin hem 3'lü savunmada hem de 4'lü savunmada oynayabiliyor olması teknik heyetten tam not alıyor. Juventus ile yapılan görüşmeleri Okan Buruk da takip ediyor.