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Haberler Galatasaray Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Cimbom'un İtalyan devi Juventus'tan o yıldızı gözüne kestirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Sarı-kırmızılılar savunma transferinde Bremer'i gözüne kestirdi. Juventus'un 29 yaşındaki stoperi için harekete geçildi. Juventus ile sözleşmesi 2029'da sona erecek Brezilyalı stoperin piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Hem üçlü hem de dörtlü savunmada oynayan deneyimli yıldız, sol stoper olarak görev yapıyor. 2022'den bu yana Juventus'ta forma giyen Bremer, İtalyan kulübünde bugüne kadar 122 resmi maça çıkarken 12 gol attı, 5 asist yaptı.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Geçen sezon İstanbul'da 5-2'lik skorla Galatasaray'ın kazandığı maçta süre alan Bremer'in transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

GALATASARAY'I YAKINDAN TANIYOR

Galatasaray'ın Juventus ile resmi temaslara başladığı ifade edildi. Sky Sport'un haberinde sarı-kırmızılıların, Bremer konusunda ciddi olduğu ve deneyimli stoperle bonservisiyle satın almak istediği kaydedildi. 29 yaşındaki savunmacının da gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Bremer'in kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Galatasaray'ı yakından tanıdığı dile getirildi.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

2023- 2024 sezonunda Juventus forması giyerken İtalya Serie A'da sezonun en iyi takımına seçilen 29 yaşındaki Brezilyalı defans, aynı sezon İtalya Kupası'nı da kazandı. Galatasaray ve Juventus arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

OKAN BURUK'TAN TAM NOT

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde bulunan Bremer için Teknik Direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin hem 3'lü savunmada hem de 4'lü savunmada oynayabiliyor olması teknik heyetten tam not alıyor. Juventus ile yapılan görüşmeleri Okan Buruk da takip ediyor.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

BREZİLYA İLE DÜNYA KUPASI'NDA YER ALDI

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Bremer, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek elenen Brezilya'da hiç süre alamayan 29 yaşındaki stoper, maları yedek kulübesinden izledi. Bremer, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise 2 maçta sahaya çıkmıştı.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

SERİE A'DA 196 MAÇTA OYNADI

İtalya Serie A'da 2018 yılından beri forma giyen Bremer, istikrarlı yapısıyla göze çarpıyor. Torino ve Juventus formalarıyla Serie A'da 196 maça çıkan Brezilyalı stoper, 22 gol atarken 10 da asist yaptı.

Galatasaray aradığı yıldızı Juventus'ta buldu!

Skorer bir savunmacı görüntüsü çizen 29 yaşındaki stoper, Şampiyonlar Ligi'nde de bugüne kadar 9 maçta boy gösterdi.

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