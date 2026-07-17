İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı
Fenerbahçe'de hazırlık maçlarının dikkat çeken isimlerinden olan Cengiz Ünder'e Anadolu kulüplerinden yoğun transfer ilgisi olduğu öğrenildi. Milli futbolcu hakkında Teknik Direktör İsmail Kartal'ın son kararı vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 12:23
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.
Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder'e, Anadolu kulüplerinden yoğun ilgi var.
Takvim'in haberine göre sarı- Lacivertli ekipte yeni sezon kadro planlaması sürerken, tecrübeli kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.
Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.
Ünder, 2023 yazında Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 15 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.
Geçen sezonu sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 29 maça çıkıp 5 gol 4 asistlik performans göstermişti.
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