Takvim'in haberine göre sarı- Lacivertli ekipte yeni sezon kadro planlaması sürerken, tecrübeli kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.