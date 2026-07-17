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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Fenerbahçe'de hazırlık maçlarının dikkat çeken isimlerinden olan Cengiz Ünder'e Anadolu kulüplerinden yoğun transfer ilgisi olduğu öğrenildi. Milli futbolcu hakkında Teknik Direktör İsmail Kartal'ın son kararı vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 12:23
İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Sarı-lacivertliler son olarak İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Greenwood, 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geldi ve İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe taraftarları tarafından karşılandı.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların akıbeti de merak ediliyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Hazırlık maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Cengiz Ünder'e, Anadolu kulüplerinden yoğun ilgi var.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Takvim'in haberine göre sarı- Lacivertli ekipte yeni sezon kadro planlaması sürerken, tecrübeli kanat oyuncusunun geleceğiyle ilgili son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Ünder, 2023 yazında Fenerbahçe'ye Marsilya'dan 15 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı! Hazırlık maçlarının yıldızıydı

Geçen sezonu sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 29 maça çıkıp 5 gol 4 asistlik performans göstermişti.

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