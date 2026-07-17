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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın gündemine gelen Assane Diao için Como cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan kulübünün başkanı oyuncuya gelen astronomik teklifi duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 10:44
GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın, Como forması giyen Senegalli kanat oyuncusu Assane Diao için girişimlere başladığı iddiaları gündeme gelirken, İtalyan ekibinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Como Başkanı Mirwan Suwarso, genç yıldız için yapılan transfer teklifleri hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Takvim'de yer alan habere göre; Suwarso, Assane Diao adına gelen 60 milyon euroluk teklifi geri çevirdiklerini belirterek oyuncularını satmayı düşünmediklerinin sinyalini verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

20 yaşındaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro olarak gösterilen Diao, Avrupa'nın gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Genç oyuncunun Como ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin formasını 20 maçta giyen Diao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Senegal Milli Takımı'nın da önemli genç yeteneklerinden biri olan Diao, Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada görev yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın oyuncuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Como cephesinin yüksek bonservis beklentisi dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi

Sarı-kırmızılıların transfer sürecinde önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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