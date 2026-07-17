GALATASARAY HABERLERİ - Assane Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın gündemine gelen Assane Diao için Como cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan kulübünün başkanı oyuncuya gelen astronomik teklifi duyurdu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 10:44
20 yaşındaki futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro olarak gösterilen Diao, Avrupa'nın gelecek vadeden isimleri arasında yer alıyor.
Genç oyuncunun Como ile olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinin formasını 20 maçta giyen Diao, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Senegal Milli Takımı'nın da önemli genç yeteneklerinden biri olan Diao, Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada görev yaptı.
Galatasaray'ın oyuncuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak edilirken, Como cephesinin yüksek bonservis beklentisi dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılıların transfer sürecinde önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
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