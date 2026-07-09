Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!
Davinson Sanchez'e Serie A'dan peş peşe teklifler gelirken Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa devlerine transfer yanıtı verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:06
Serie A ekiplerinden Como ve İnter'in kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.
Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken İnter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti.
Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor.
Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.
Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Sanchez'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Kolombiyalı stoper geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 45 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
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