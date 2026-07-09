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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Davinson Sanchez'e Serie A'dan peş peşe teklifler gelirken Galatasaray yönetimi kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa devlerine transfer yanıtı verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 11:06
Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Yeni transferler merak edilirken edilirken diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

İsviçre'ye elenerek Dünya Kupası'na veda eden Kolombiya'da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, transferin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Serie A ekiplerinden Como ve İnter'in kadrosuna katmak adına ısrarla peşinden koştuğu 30 yaşındaki stoper için karar verildi.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Sabah'ta yer alan habere göre; G.Saray yönetimi, sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ile tandemin vazgeçilmezi olan Sanchez'i isteyen kulüplere 'Satılık değil' diyerek kapıyı kapattı.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Menajerler vasıtasıyla yoklamalarını sürdüren Como, 20 milyon Euro önerirken İnter de transfer şartlarını görüşmek üzere kupanın bitimiyle harekete geçecekti.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Ancak yönetimin net tavrı sonrasında Sanchez'in takımda kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Galatasaray'da 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı, yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'dan Avrupa devlerine Davinson Sanchez mesajı!

Piyasa değeri 16 milyon Euro olan Sanchez'in sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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