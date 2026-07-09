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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı N'Golo Kante'ye Fransa'dan sürpriz talip çıktı. Paris FC'nin transfer için harekete geçtiği öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin deneyimli orta saha oyuncusuyla ilgili kararını netleştirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:01
N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder, Milan Skriniar, Fred, B. Glitia'nın kendi kalesine attığı gol ve Rodrigo Becao'nun kaydettiği gollerle sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Bir yandan kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, diğer yandan yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

KANTE'YE ÜLKESİNDEN TALİP VAR

Geçtiğimiz sezon El-İttihad'dan kadroya katılan deneyimli orta saha N'Golo Kante'ye ülkesinden talip çıktı.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fransız ekibi Paris FC'nin, 35 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği ve transferi için girişimlere başladığı öne sürüldü.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu için Paris FC'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Fenerbahçe'nin de gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Fransız yıldız Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...

Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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