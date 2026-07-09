N'Golo Kante'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'nin transfer kararı...
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı N'Golo Kante'ye Fransa'dan sürpriz talip çıktı. Paris FC'nin transfer için harekete geçtiği öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin deneyimli orta saha oyuncusuyla ilgili kararını netleştirdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2026 10:01
Bir yandan kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, diğer yandan yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
KANTE'YE ÜLKESİNDEN TALİP VAR
Geçtiğimiz sezon El-İttihad'dan kadroya katılan deneyimli orta saha N'Golo Kante'ye ülkesinden talip çıktı.
Fransız ekibi Paris FC'nin, 35 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği ve transferi için girişimlere başladığı öne sürüldü.
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden tecrübeli futbolcu için Paris FC'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Fenerbahçe'nin de gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
Fransız yıldız Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.
Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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