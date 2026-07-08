CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Muğlaspor Karadağlı sol kanat Driton Camaj'ı renklerine bağladı

Muğlaspor Karadağlı sol kanat Driton Camaj'ı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında anlaşmaya vardığı Karadağ Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Driton Camaj ile resmi sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 15:39
Muğlaspor Karadağlı sol kanat Driton Camaj'ı renklerine bağladı

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Driton Camaj için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende Muğlaspor Basın Sözcüsü Nacide Bülbül ve Genel Kaptan Süleyman Çulha da hazır bulundu.

Kariyerinde sırasıyla Inter Zapresic, FK Decic Tuzi, Buducnost Podgorica, FK Lovcen, FK Iskra, Kisvarda, Kecskemat, Astana ve Novi Pazar formaları giyen Driton Camaj, A takım düzeyindeki kulüp kariyerinde 319 maça çıktı. Camaj, bu karşılaşmalarda 55 gol kaydetti. Karadağ Milli Takımı formasını da 32 kez giyen 29 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 2 gol sevinci yaşadı. Muğlaspor'dan yapılan açıklamada, "Driton Camaj'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Driton Camaj" ifadelerine yer verildi.

G.Saray'da Süper Lig'in eski yıldızı hedefte!
Greenwood'un rotası yeniden F.Bahçe!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde tarihi açıklamalar! "Kısıtlamalar kalksın" mesajı: Hürmüz için katkı sunmaya hazırız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta ayrılık! O isme veda edildi
Fırtına'dan rekor Prestianni teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir kulübün kaderini değiştiren adam Bir kulübün kaderini değiştiren adam 15:22
Greenwood'un rotası yeniden F.Bahçe! Greenwood'un rotası yeniden F.Bahçe! 14:48
Çorum, Emircan Gürlük'ü duyurdu Çorum, Emircan Gürlük'ü duyurdu 14:42
Beşiktaş'ta ayrılık! O isme veda edildi Beşiktaş'ta ayrılık! O isme veda edildi 14:31
Ahmet Kaplan Wimbledon'a veda etti Ahmet Kaplan Wimbledon'a veda etti 14:12
Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fırtına'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 13:47
Daha Eski
G.Saraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti G.Saraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti 13:46
Arca Çorum FK transferi açıkladı! Arca Çorum FK transferi açıkladı! 13:45
Recep Durul'dan transfer açıklaması! Recep Durul'dan transfer açıklaması! 13:43
G.Saray'da hedef Arda Turan'ın eski öğrencisi! G.Saray'da hedef Arda Turan'ın eski öğrencisi! 13:34
Fırtına'dan rekor Prestianni teklifi! Fırtına'dan rekor Prestianni teklifi! 13:12
Petrocub-Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman? Petrocub-Egnatia Rrogozhine maçı ne zaman? 13:11