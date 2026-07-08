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Haberler Kayserispor Kayserispor'da Joao Mendes sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da Joao Mendes sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da Portekizli futbolcu Joao Mendes sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:27
Kayserispor'da Joao Mendes sözleşmesini feshetti

Kayserispor'da Portekizli futbolcu Joao Mendes sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Portekizli futbolcu Joao Mendes, sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp ile yıllık 1.2 milyon euro ile anlaşma yapan ve alacaklarını tahsil etme konusunda sıkıntılar yaşayan Mendes, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıktı ve 4 asist yaptı.

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