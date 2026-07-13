CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Avusturya'daki hazırlıklar devam etti

Fenerbahçe'de Avusturya'daki hazırlıklar devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün tek antrenmanını gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 21:54
Fenerbahçe'de Avusturya'daki hazırlıklar devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında TSİ 20.30'da LASK Linz ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, yarın oynayacağı maçla birlikte Avusturya kampını tamamlayacak ve hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Başkan Erdoğan Mehter marşından rahatsız olan kesime mesajı verdi: Artık reddi miras yapan Türkiye yok!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş Sanchez kararı!
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Sanchez kararı! G.Saray'dan flaş Sanchez kararı! 20:47
Cimbom yeni sezona hazırlanıyor Cimbom yeni sezona hazırlanıyor 20:06
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 19:53
Fırtına'da ayrılık resmen gerçekleşti! Fırtına'da ayrılık resmen gerçekleşti! 19:39
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular 18:26
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 18:24
Daha Eski
G.Saray Kadın Futbol Takımı'na yeni transfer! G.Saray Kadın Futbol Takımı'na yeni transfer! 18:20
İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! 18:17
Anadolu Efes ayrılığı resmen duyurdu! Anadolu Efes ayrılığı resmen duyurdu! 18:10
Cimbom'dan Ugochukwu paylaşımı! Cimbom'dan Ugochukwu paylaşımı! 18:01
Beşiktaş Brezilyalı yıldız için devreye girdi! Beşiktaş Brezilyalı yıldız için devreye girdi! 17:52
Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması! Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması! 17:33