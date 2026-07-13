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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Gençlerbirliği kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp çalışmalarının Ankara etabını tamamladı. Başkent temsilcisi kamp çalışmalarının ikinci etabı için 16 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de bir araya gelecek. İşte tüm detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 15:20
Gençlerbirliği kamp çalışmalarının ilk etabını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kamp çalışmalarının Ankara etabını tamamladı.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan hazırlık maçında süre alan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında forma giymeyen oyuncular ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmana, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyununun ardından gruplar halinde sprint çalışması yapan futbolcular, daha sonra yarı sahada çeşitli hücum varyasyonları üzerinde durdu. Başkent temsilcisinin 3 Temmuz'da başlayan Ankara kampı, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

İki gün izin yapacak kırmızı-siyahlılar, kamp çalışmalarının ikinci etabı için 16 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de bir araya gelecek. Gençlerbirliği, hazırlıklarını 25 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

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