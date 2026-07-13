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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi!

Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Ünlü gazeteciden sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:36
Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi!

Fenerbahçe, transferi için uzun uğraş verdiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızın transferini bitirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için Marsilya'ya 40+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Manchester United'ın da satıştan 10 milyon Euro'dan fazla bir ücret alacağı belirtildi.

2030 yılına kadar sözleşmeye imza atacak Mason Greenwood'un yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.

İşte Romano'dan yapılan açıklama:

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