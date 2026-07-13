Fenerbahçe, transferi için uzun uğraş verdiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızın transferini bitirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için Marsilya'ya 40+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Manchester United'ın da satıştan 10 milyon Euro'dan fazla bir ücret alacağı belirtildi.

2030 yılına kadar sözleşmeye imza atacak Mason Greenwood'un yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.

İşte Romano'dan yapılan açıklama:

🚨🟡🔵 BREAKING: Mason Greenwood to Fenerbahçe, HERE WE GO! Deal done for the English winger to join Fener. €40m plus €2m add-ons to Olympique Marseille; Man United get over 10m with sell-on clause. Salary around €10m net per year on deal until June 2030 at Fener. 💥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/bQvhQupk7m