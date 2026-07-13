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Haberler Galatasaray Galatasaray Kadın Futbol Takımı Carole Costa'yı transfer ettiğini duyurdu!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Carole Costa'yı transfer ettiğini duyurdu!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli savunma oyuncusu Carole Costa'yı kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 18:20
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Carole Costa'yı transfer ettiğini duyurdu!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli savunma oyuncusu Carole Costa'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı'nda 190'ın üzerinde maça çıkan 36 yaşındaki Carole Costa ile anlaşma sağlandı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Costa, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Burası çok büyük bir kulüp. Takımıma yardımcı olmak ve taraftarlarımıza birçok mutluluk yaşatmak için buradayım. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım taraftarlarımız bizi büyük bir coşkuyla desteklemeye gelir. Onlara birçok sevinç ve gurur dolu an yaşatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Costa, kariyeri boyunca Leixoes SC, SGS Essen, MSV Duisburg, BV Cloppenburg, Sporting ve Benfica'da forma giydi.

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