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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcuyla vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 18:26
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Şu ana kadar Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, Mason Greenwood için de geri sayıma geçti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Başta forvet olmak üzere birkaç takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Kalabalık bir kadroya sahip olan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi çok sayıda isimle yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Diego Carlos geliyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

2024/25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan transfer edilen Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlık nedeniyle düzenli olarak forma giyememişti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezon başında Como'ya kiralanan ve İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli savunma oyuncusu, 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmamıştı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede, oyuncunun kendisine iletilen programa uygun şekilde sağlık kontrolünde yer almadığı belirtilirken, Diego Carlos ile temas kurma ve durumunu netleştirme girişimlerinin sürdüğü ifade edilmişti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Topuk Yaylası'nda yapılan hazırlık kampına katılmayan 33 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampına dahil edilmişti.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

BREZİLYA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

İspanyol basınından OrgulloBiri'de yer alan habere göre; Diego Carlos'un yakın çevresi birçok Brezilya kulübünün oyuncunun durumuyla ilgilendiğini ve tecrübeli stoperin ülkesine dönüşünü düşündüğünü doğruladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...

Haberde Diego Carlos'un teklifleri değerlendirdiği ve sportif istikrar ile formunu koruyabileceği rekabetçi bir projede süreklilik aradığı için geleceğiyle ilgili kararını yakında vermek istediği belirtildi.

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