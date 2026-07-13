Şu ana kadar Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, Mason Greenwood için de geri sayıma geçti.

Başta forvet olmak üzere birkaç takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.