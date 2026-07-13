Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Yeni adresi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'un transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe, takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi çok sayıda futbolcuyla vedalaşacak olan sarı-lacivertlilerde beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 18:26
Kalabalık bir kadroya sahip olan sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi çok sayıda isimle yollarını ayıracak.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Diego Carlos geliyor.
2024/25 sezonunun devre arasında Aston Villa'dan transfer edilen Brezilyalı stoper, yaşadığı sakatlık nedeniyle düzenli olarak forma giyememişti.
Geçtiğimiz sezon başında Como'ya kiralanan ve İtalyan ekibinde başarılı bir performans sergileyen tecrübeli savunma oyuncusu, 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmamıştı.
Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede, oyuncunun kendisine iletilen programa uygun şekilde sağlık kontrolünde yer almadığı belirtilirken, Diego Carlos ile temas kurma ve durumunu netleştirme girişimlerinin sürdüğü ifade edilmişti.
Topuk Yaylası'nda yapılan hazırlık kampına katılmayan 33 yaşındaki futbolcu, Avusturya kampına dahil edilmişti.
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği deneyimli savunma oyuncusuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
BREZİLYA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR
İspanyol basınından OrgulloBiri'de yer alan habere göre; Diego Carlos'un yakın çevresi birçok Brezilya kulübünün oyuncunun durumuyla ilgilendiğini ve tecrübeli stoperin ülkesine dönüşünü düşündüğünü doğruladı.
Haberde Diego Carlos'un teklifleri değerlendirdiği ve sportif istikrar ile formunu koruyabileceği rekabetçi bir projede süreklilik aradığı için geleceğiyle ilgili kararını yakında vermek istediği belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.