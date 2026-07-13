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Haberler Konferans Ligi UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları 14 Temmuz Salı, 15 Temmuz Çarşamba ve 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak 26 maçla sona erecek. İşte tüm detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 11:34
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda birinci eleme turu, 14 Temmuz Salı, 15 Temmuz Çarşamba ve 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak 26 maçla sona erecek.

Bu eleme aşamasını geçen takımlar, ikinci ön eleme turunda mücadele edecek. İlk maçlar 23 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30 Temmuz'da oynanacak.

İkinci eleme turu aşamasında turnuvaya katılan temsilcimiz Başakşehir, Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla eşleşecek.

Karşılaşmaların programı şöyle:

14 TEMMUZ SALI

La Fiorita (San Marino) - UNA Strassen (Lüksemburg): (0-1)

15 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Malisheva (Kosova) - Vllaznia (Arnavutluk): (1-2)

Decic (Karadağ) - Liepaja (Letonya): (0-1)

16 TEMMUZ PERŞEMBE

Astana (Kazakistan) - Dinamo City (Arnavutluk): (1-0)

Elimai (Kazakistan) - Alashkert (Ermenistan): (1-1)

Inter Turku (Finlandiya) - Sarajevo (Bosna Hersek): (1-1)

Ilves (Finlandiya) - Differdange (Lüksemburg): (0-0)

Paide (Estonya) - Hegelmann (Litvanya): (1-1)

Pyunik (Ermenistan) - Marsaxlokk (Malta): (3-0)

St Joseph's (Cebelitarık) - Bohemians (İrlanda): (0-2)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Zire (Azerbaycan): (0-3)

Levadia Tallinn (Estonya) - Caernarfon (Galler): (5-0)

RFS (Letonya) - Glentoran (Kuzey İrlanda): (2-1)

BATE Borisov (Belarus) - Elbasani (Arnavutluk): (1-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Mondorf (Lüksemburg): (2-1)

Santa Coloma (Andorra) - Penybont (Galler): (1-0)

Milsami (Moldova) - Velez (Bosna Hersek): (1-1)

Vikingur (Faroe Adaları) - Stjarnan (İzlanda): (1-3)

Zalgiris (Litvanya) - Petrovac (Karadağ): (3-1)

Hamrun Spartans (Malta) - Runavík (Faroe Adaları): (1-1)

Ballkani (Kosova) - Connah's Quay (Galler): (0-0)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Europa (Cebelitarık): (5-0)

Sileks (Kuzey Makedonya) - Dinamo-Minsk (Belarus): (1-0)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Kalju (Estonya): (0-1)

Mornar (Karadağ) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra): (1-2)

Virtus (San Marino) - Dila (Gürcistan): (1-3)

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