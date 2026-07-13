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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Galatasaray'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Geçen sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları sürüyor. Cimbom'un son olarak Victor Osimhen'in yedeği olarak Dinamo Kiev'de forma terleten Matviy Ponomarenko ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 20:33 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 01:20
Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Icardi'deki belirsizlik devam ederken, sarı-kırmızılılar uzun yıllar forma giyebilecek genç bir golcü ile anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Sarı-kırmızılılar +4 kuralına uygun bir isimle hem kontenjanı doğru kullanmak hem de kulübün geleceğini garanti altına almak istiyor.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Bu isim Ukrayna ekibi Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Matviy Ponomarenko'dan başkası değil.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Geçen sezon da gündeme gelen Ukraynalı golcünün gelişimini yakından takip eden yönetim, Dinamo Kiev'e bir ilgi mektubu gönderdi.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Genç futbolcunun şartlarını soran sarı-kırmızılılara, Ukrayna ekibinden yanıt geldi.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Dinamo Kiev genç oyuncusu için G.Saray'dan 30 milyon euro bonservis bedelinde bulundu.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Osimhen'in arkasında bekleyecek bir isim için bu bedellere çıkmak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Geçen sezon 31 resmi maça çıkan oyuncu 24 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ponomarenko'nun 3 de asisti bulunuyor.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

4 TAKIM TALİP OLDU

Matviy Ponomarenko ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Son iki senede büyük bir gelişim kaydeden 20 yaşındaki futbolcuyu Porto, Ajax ve Strasbourg da yakından takip ediyor.

Beşiktaş'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak

Ponomarenko bu sezon Kiev ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Cluj karşısında forma giydi. Mücadele 0-0 sona ermişti.

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