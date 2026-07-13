Osimhen'in arkasında bekleyecek bir isim için bu bedellere çıkmak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

4 TAKIM TALİP OLDU Matviy Ponomarenko ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Son iki senede büyük bir gelişim kaydeden 20 yaşındaki futbolcuyu Porto, Ajax ve Strasbourg da yakından takip ediyor.