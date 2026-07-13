Galatasaray'a Ukraynalı golcü! Osimhen'in yedeği olacak
Geçen sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları sürüyor. Cimbom'un son olarak Victor Osimhen'in yedeği olarak Dinamo Kiev'de forma terleten Matviy Ponomarenko ile ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 20:33 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 01:20
Geçen sezon da gündeme gelen Ukraynalı golcünün gelişimini yakından takip eden yönetim, Dinamo Kiev'e bir ilgi mektubu gönderdi.
Genç futbolcunun şartlarını soran sarı-kırmızılılara, Ukrayna ekibinden yanıt geldi.
BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO
Dinamo Kiev genç oyuncusu için G.Saray'dan 30 milyon euro bonservis bedelinde bulundu.
Osimhen'in arkasında bekleyecek bir isim için bu bedellere çıkmak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon 31 resmi maça çıkan oyuncu 24 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ponomarenko'nun 3 de asisti bulunuyor.
4 TAKIM TALİP OLDU
Matviy Ponomarenko ile ilgilenen tek takım G.Saray değil. Son iki senede büyük bir gelişim kaydeden 20 yaşındaki futbolcuyu Porto, Ajax ve Strasbourg da yakından takip ediyor.
Ponomarenko bu sezon Kiev ile UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Cluj karşısında forma giydi. Mücadele 0-0 sona ermişti.
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