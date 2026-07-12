CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Can Uzun'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Alman basını, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 19:34
Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, hamlelerini büyük bir titizlik içinde yürütüyor.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Sarı-kırmızılı yönetimin gündemindeki dikkat çeken isimlerden biri de milli futbolcu Can Uzun oldu.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Son günlerde genç oyuncuyla ilgili ortaya atılan transfer iddiaları Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Alman basınından Sky Sport'un haberine göre Galatasaray'ın Can Uzun'a ilgisi gerçeği yansıtıyor.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Ancak haberde, Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında şu ana kadar resmi bir transfer görüşmesinin gerçekleşmediği ifade edildi.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve hem Galatasaray hem de Premier Lig seçeneklerine olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Alman temsilcisi ise genç yıldız için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde bulunuyor.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Frankfurt yönetiminin Can Uzun'un transferi için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Genç hücum oyuncusu, 2024 yılında Nürnberg'den 11 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt kadrosuna katılmış ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...

Bugüne kadar Frankfurt formasıyla 59 resmi karşılaşmaya çıkan Can Uzun, 15 gol ve 9 asistlik performans sergilerken, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

G.Saray'da yıldız isme transfer teklifi yok!
G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! Dünya devinden Cimbom'a geliyor
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli yıldız için Beşiktaş devrede!
Cimbom'dan orta sahaya Sambacı hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:59
G.Saray'da yıldız isme transfer teklifi yok! G.Saray'da yıldız isme transfer teklifi yok! 18:30
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Greenwood beklenirken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Greenwood beklenirken... 18:26
F.Bahçeli yıldız için Beşiktaş devrede! F.Bahçeli yıldız için Beşiktaş devrede! 18:04
Doğan Alemdar'dan Olaitan sözleri! Doğan Alemdar'dan Olaitan sözleri! 17:28
Mete Gazoz'dan altın madalya başarısı! Mete Gazoz'dan altın madalya başarısı! 17:09
Daha Eski
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 16:55
Elif Berra Gökkır'dan gümüş madalya başarısı! Elif Berra Gökkır'dan gümüş madalya başarısı! 16:50
Cimbom'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Cimbom'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! 16:41
İtalyan ekibi Oulai için geliyor! İtalyan ekibi Oulai için geliyor! 16:05
Cimbom'a 90 milyon euroluk yıldız! Cimbom'a 90 milyon euroluk yıldız! 15:44
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 15:16