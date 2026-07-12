Can Uzun transferinde sıcak gelişme! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Can Uzun'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Alman basını, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin dikkat çeken bir haber yayımladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 19:34
Alman basınından Sky Sport'un haberine göre Galatasaray'ın Can Uzun'a ilgisi gerçeği yansıtıyor.
Ancak haberde, Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında şu ana kadar resmi bir transfer görüşmesinin gerçekleşmediği ifade edildi.
Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve hem Galatasaray hem de Premier Lig seçeneklerine olumlu yaklaştığı aktarıldı.
Alman temsilcisi ise genç yıldız için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde bulunuyor.
Frankfurt yönetiminin Can Uzun'un transferi için yaklaşık 60 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Genç hücum oyuncusu, 2024 yılında Nürnberg'den 11 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt kadrosuna katılmış ve kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti.
Bugüne kadar Frankfurt formasıyla 59 resmi karşılaşmaya çıkan Can Uzun, 15 gol ve 9 asistlik performans sergilerken, kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
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