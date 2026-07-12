Galatasaray'da yıldız isme hiç transfer teklifi gelmedi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Cimbom'da diğer yandan kadro planlama çalışmaları devam ederken sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sevindiren haber geldi. Takımdaki yıldız isim için kulübe ulaşan herhangi bir transfer teklifi olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:30
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılar üst üste 4. kez Okan Buruk önderliğinde bu başarıyı yakaladı.
Cimbom, geçen sezon Avrupa'da mücadele ettiği Devler Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.
Galatasaray yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi için hedef büyüttü.
Daha büyük bir başarı yakalamak isteyen sarı-kırmızılılarda transferde yönetim ince eleyip sık dokuyor.
Sarı-kırmızılılarda kadroya katılacak yıldız isimler büyük merak konusu haline gelirken diğer yandan takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.
Galatasaray'da son olarak geleceği kafalarda soru işareti haline gelen o yıldızla ilgili sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren haber geldi.
Yeni sezon öncesi Barış Alper Yılmaz için kulübe ulaşan herhangi bir transfer teklifi olmadı.
Geçen sezon ağustos ayında Suudi Arabistan'dan teklif alan ve gitmek için izin isteyen Barış Alper Yılmaz'a izin çıkmamıştı.
Yönetim de Barış Alper'i satmayı düşünmüyor ve yine ağustos ayında bir teklif gelirse hiçbir bedele bakmadan transfer veto edilecek.