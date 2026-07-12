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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar'dan dikkat çeken sözler!

Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar'dan dikkat çeken sözler!

Beşiktaş'ın yeni kalecilerinden Doğan Alemdar, siyah-beyazlılara transfer süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 21:35
Beşiktaş'ın yeni transferi Doğan Alemdar'dan dikkat çeken sözler!

Siyah-beyazlı ekibin RAMS Başakşehir'den transfer ettiği 23 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Alemdar, Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Beşiktaş forması altında elimden geldiğince sahada her şeyimi vermek için mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Burada olmaktan gururlu ve mutluyum" diye konuştu.

"HER İKİMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAK"

Alman kaleci Alexander Nübel'in de çok iyi bir isim olduğunu söyleyen Alemdar, "Almanya'da futbol oynadı ve buraya geldi. Ben de Türk doğumlu olarak buraya geldim. İkimiz de Beşiktaş'a geldik. Her ikimiz için çok güzel olacak. Ortada bir rekabet var, rekabet her zaman başarı getirmiştir. Beşiktaş'ımızın başarısı için çok güzel rekabet edeceğiz. Önemli olan Nübel ile benim aynı anda gelmemiz. Söylediğim gibi rekabet başarı getirecektir. İkimiz de sahada elimizden gelenin en iyi iyisini vereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR NUMARA"

80 numaralı formayı seçmesiyle ilgili Doğan Alemdar, "80 numaralı formanın benim için bir anlamı var. Annemin doğum tarihi ve Başakşehir'de de 80 numaralı formayı giymiştim. Annem, ailem benim için çok değerli. Benim için önemli bir numara" sözlerini sarf etti.

"O ZAMAN TARAFTAR BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ"

Transferinin netleşmesinin ardından diğer arkadaşları gibi Junior Olaitan'ın da bana bir mesaj attığını ifade eden 23 yaşındaki oyuncu, "O da çok mutlu oldu. Beşiktaş'ın ortamından biraz bahsetti. Büyük bir camia olduğunu ben biliyordum. Ondan da bahsetti. Geçmişte onunla güzel bir arkadaşlığımız var. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız. Covid döneminde Beşiktaş'a karşı forma giymiştim. Başakşehir'e transfer olduğumda tribündeydim, o zaman taraftar beni çok etkilemişti. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapıp taraftarlarımızla mutlu bir son görürüz" şeklinde konuştu.

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