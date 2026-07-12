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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya forması giyen Mason Greenwood için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin River Plate forması giyen orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:28
Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

2026/27 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Fenerbahçe, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tüm gözler Mason Greenwood transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için 40+5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

GUILIANO GALOPPO SÜRPRİZİ

Arjantin basını, Fenerbahçe'nin River Plate forması giyen Giuliano Galoppo ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

River Noticas'ta yer alan haberde; Arjantin ekibinin teknik direktörü Eduardo Coudet, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda düşünmüyor.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

Arjantinli futbolcunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü ve kendisine gelecek teklifleri beklediği yazıldı.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...

River Plate yönetiminin de Galoppo için gelecek teklifleri beklediği ancak şu ana kadar somut bir teklifin gelmediği belirtildi.

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