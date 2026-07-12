Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.