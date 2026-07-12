Fenerbahçe'den beklenmedik transfer! Greenwood derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Marsilya forması giyen Mason Greenwood için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Arjantin basını, sarı-lacivertlilerin River Plate forması giyen orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 18:28
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde tüm gözler Mason Greenwood transferine çevrildi.
Yönetim, İngiliz yıldızın transferi için Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Greenwood transferi için 40+5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerle 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Mason Greenwood transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GUILIANO GALOPPO SÜRPRİZİ
Arjantin basını, Fenerbahçe'nin River Plate forması giyen Giuliano Galoppo ile ilgilendiğini yazdı.
River Noticas'ta yer alan haberde; Arjantin ekibinin teknik direktörü Eduardo Coudet, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroda düşünmüyor.
Arjantinli futbolcunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü ve kendisine gelecek teklifleri beklediği yazıldı.
River Plate yönetiminin de Galoppo için gelecek teklifleri beklediği ancak şu ana kadar somut bir teklifin gelmediği belirtildi.
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