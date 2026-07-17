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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Transfer döneminde yine dikkat çekecek bir hamle yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'yı gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu transferi gerçekleştirebilmek için "Osimhen planını" devreye sokmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Son yıllarda sezonun en flaş transferine imzasını atarak rakiplerini gölgede bırakan G.Saray, bir kez daha bu hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Ezeli rakiplerinin üst üste yaptığı flaş transferlerinden ardından sarı-kırmızılılar da bombayı patlatmaya çalışıyor.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Ancak bu durum tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi kolay olmayacak.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

G.Saray, dünyanın sayılı 10 numaraları arasında gösterilen Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'yı renklerine katmak istiyor.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

OSIMHEN TAKTİĞİ

Talihsiz sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde geçen sezon ligde sadece 15 maçta forma giyebilen genç futbolcu, Saibari transferinin ardından forma yarışında çok zorlanacak.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Saibari'ye da talip olan ancak Bayern Münih'e kaptıran sarı-kırmızılılar, Musiala'yı kiralayıp bu durumu fırsata çevirmek istiyor.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcuyu zorunlu bir opsiyon olmadan kiralamaya çalışan G.Saray, Osimhen'de olduğu gibi Musiala için de sezon sonunda büyük bir adım atabilir.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

FORMA YARIŞI KIZIŞTI

Bayern Münih, 18 yaşındaki yıldız adayı Karl'a büyük bir yatırım yapıyor. Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Karl'ın yanı sıra Saibari transferinin ardından Musiala zorlu bir forma rekabetine girecek. Düzenli oynayacağı bir kulübe gitme ihtimali var.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

ÇALIM UZMANI

Musiala dünyada eşine az rastlanır bir çalım kabiliyetine sahip. Rakip eksiltirken hiç zorlanmayan genç oyuncunun ayağına top resmen yapışıyor.

Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!

Attığı ara paslarıyla da dikkat çeken Muisala, gol yollarında da etkili bir isim. Türkiye'ye transferi gerçekleşirse Osimhen'i bile gölgede bırakabilecek bir yeteneğe sahip.

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