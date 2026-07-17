Galatasaray'dan 100 milyon euro'luk hamle: Jamal Musiala!
Transfer döneminde yine dikkat çekecek bir hamle yapmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala'yı gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu transferi gerçekleştirebilmek için "Osimhen planını" devreye sokmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
G.Saray, dünyanın sayılı 10 numaraları arasında gösterilen Bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala'yı renklerine katmak istiyor.
OSIMHEN TAKTİĞİ
Talihsiz sakatlıklar nedeniyle Alman ekibinde geçen sezon ligde sadece 15 maçta forma giyebilen genç futbolcu, Saibari transferinin ardından forma yarışında çok zorlanacak.
Saibari'ye da talip olan ancak Bayern Münih'e kaptıran sarı-kırmızılılar, Musiala'yı kiralayıp bu durumu fırsata çevirmek istiyor.
Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcuyu zorunlu bir opsiyon olmadan kiralamaya çalışan G.Saray, Osimhen'de olduğu gibi Musiala için de sezon sonunda büyük bir adım atabilir.
FORMA YARIŞI KIZIŞTI
Bayern Münih, 18 yaşındaki yıldız adayı Karl'a büyük bir yatırım yapıyor. Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Karl'ın yanı sıra Saibari transferinin ardından Musiala zorlu bir forma rekabetine girecek. Düzenli oynayacağı bir kulübe gitme ihtimali var.
ÇALIM UZMANI
Musiala dünyada eşine az rastlanır bir çalım kabiliyetine sahip. Rakip eksiltirken hiç zorlanmayan genç oyuncunun ayağına top resmen yapışıyor.
Attığı ara paslarıyla da dikkat çeken Muisala, gol yollarında da etkili bir isim. Türkiye'ye transferi gerçekleşirse Osimhen'i bile gölgede bırakabilecek bir yeteneğe sahip.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.