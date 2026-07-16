Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Oyunculara teşekkür eden Scaloni, şöyle konuştu:

"Dürüst olmak gerekirse sesim kısıldı. Bu galibiyet birçok şeyin kanıtı. Kardeşlikten, vazgeçmemekten, sonuna kadar savaşmaktan bahsediyorum. Oyuncularıma minnettarım. Özellikle oynamayan ve dışarıdan destek verenlere minnettarım. Bugün oyuna girenlerin çok önemli ve özel olduğunu düşünüyorum. Evinize her şeyinizi verdiğinizi bilerek gitmek çok önemli. Bugün bunu gösterdik. Bu takımın en iyi oynadığı zaman zorluk yaşadığı zamandır. Zorluk yaşadığımızda ve rakip biraz şüphe duyduğunda, nereye kadar gitmemiz gerekiyorsa gidiyoruz. Gol için her şeyi yaptık. Direkten döndü, kaleci çıkardı, auta gitti. 1-0 kaybetseydik ne olacaktı, 7 gol pozisyonu bulduk. Yine mutlu olurdum çünkü takım savaştığını gösterdi. 2-1 öne geçtikten sonra savunmamız gerekiyordu ve bunu da sonuna kadar yaptık."

Diego Maradona'nın İngiltere'ye 2 gol attığı 1986 Dünya Kupası'yla ilgili konuşan Scaloni, "O günleri bugünle kıyaslayamam. O zaman çok küçüktüm. Diego'nun özellikle ikinci golü tarihe geçti ama bugün oyun seviyesi inanılmazdı. Bugün Messi, son bölümde topu aldığında De Paul, Montiel hep gol aradı. Bugün 'Ya hata yaparsam, ya yarı finalde elenirsek' diye düşünmeden oynadılar. Sadece futbol oynamak istediler. Bu bana çok gurur veriyor." açıklamasında bulundu.

"İNSANLARIN TADINI ÇIKARACAĞI BİR FİNAL OLACAK"

Lionel Scaloni, başardıklarının yanı sıra yaşanan durumların nasıl göğüslendiğinin daha önemli olduğunun altını çizdi.

Takımdaki her oyuncunun her maçta elinden gelenin en iyisini yaptığını yineleyen Scaloni, İspanya ile oynanacak final maçı için şunları söyledi:

"İspanya harika bir takım. Yenilmesinin zor olduğunu düşündüğüm bir takım karşısında çok iyi oynayıp kazandılar. Biz bu maça hazırız. İnsanların tadını çıkaracağı bir final olacak. Luis de la Fuente (İspanya teknik direktörü) teknik direktör kursumda eğitmenlerimdendi.

Onunla özel bir ilişkim vardı. Şimdi finalde karşılaşacağız. Ben İspanya'da yaşıyorum, İspanyol ailem var ama pazar günü üzgünüm, kazanmaya çalışacağız. Tabii ki bunu maksimum saygıyla yapacağız. Umarım İspanyollar da Arjantin'in finalde olmasından memnundur çünkü Leo Messi, İspanya'da çok uzun süre oynadı. Bir oyuncunun ne kadar büyük fark oluşturduğunu anlamayı bilirler. Messi tarihin en iyisi. Zaten bunu kanıtlaması için artık daha fazla ne yapması gerekiyor?"