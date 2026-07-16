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Dünya Kupası’nda Messi’den bir rekor daha geldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselen Arjantin'de Lionel Messi, sergilediği performansın yanı sıra kırdığı rekorla da tarihe geçti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 10:56
Dünya Kupası’nda Messi’den bir rekor daha geldi

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselen Arjantin'de Lionel Messi, sergilediği performansın yanı sıra kırdığı rekorla da tarihe geçti.

FIFA 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başaran Arjantin'de iki asist yapan Lionel Messi, takımının finale çıkmasında başrol oynadı. 39 yıl 21 gün yaşında sahaya çıkan Arjantinli yıldız, 1958 Dünya Kupası'nda Batı Almanya ile İsveç arasında oynanan karşılaşmada 37 yıl 236 günlükken forma giyen Fritz Walter ve Gunnar Gren'i geride bırakarak Dünya Kupası yarı finalinde oynayan en yaşlı futbolcu unvanının yeni sahibi oldu.

Rekorlarına bir yenisini daha ekleyen Messi, Dünya Kupası tarihinde attığı 21 golle organizasyonun en golcü oyuncusu olmayı sürdürüyor. Turnuvada yaptığı 12 asistle bu alanda da zirvede bulunan 39 yaşındaki futbolcu, toplam 33 gol katkısıyla Dünya Kupası tarihinin en üretken ismi konumunda yer alıyor.

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