Thomas Tuchel'den mağlubiyetin ardından cesur itiraf

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 mağlup olan İngiltere'de teknik direktör Thomas Tuchel, son yarım saatte oynanan futbolla Arjantin'in galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik adam, iki takımın da galibiyete yakın olduğu bir mücadele olduğunu ifade etti.

Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Tuchel, şöyle devam etti:

"Çok yakın bir maçtı. 1-0 öne geçtik. Öne geçmemiz hak ettiğimiz bir durumdu ama maalesef oyunun momentumu değişti. Arjantin daha fazla risk aldı, daha ritimli, sanki kaybedecek hiçbir şeyleri yokmuş gibi oynadı. Bu durum bizi geri çekilmeye zorladı. Geri blokta aktif kalmakta zorlandık, ortaları savunmakta zorlandık ve ceza sahasına giren oyunculara karşı zorlandık. Arjantin dört forvete döndü, biz de 5'li savunma hattıyla buna uyum sağlamaya çalıştık. İkili mücadeleleri kazanamadık, topa sahip olamadık ve onlar da bu durumu avantajlarına kullanarak maçı kazandılar. Maçın genelinde eşit bir mücadele oldu. İlk 55 dakikada bizim 1-0 önde olmamız hak edilmişti ama son yarım saate bakarsak Arjantin için hak edilmiş bir maçtı. Yenilgi ne kadar sert ve büyükse, durum da o kadar önemli hale gelir. Elbette acıyı hissedersiniz. Rakibe, rakibin başarısına ve galibiyetine saygı duymanız önemlidir."

Tuchel, alınan sonucun kendilerine pahalıya patladığını vurgulayarak, "Bir lanet veya her neyse, kendini tekrar etmesine inanmıyorum. Temelde futbola inanıyorum. Bugün bize pahalıya patladı çünkü yeterince aktif değildik. İkili mücadele kazanamadık, topla oynamaya yaklaşamadık, ortaları savunamadık. Merkezde üç savunmacımız vardı ama ceza sahasına giren oyuncuların durduramadık. Şu anda oyun açısından bir sorun olduğunu düşünüyorum ve ben de bunun bir parçasıyım. Kenardan bunu çözmeye çalıştım ama olmadı. Oyuncularım için üzgünüm, finale çok yakındık." açıklamasında bulundu.

"DÜNYA ŞAMPİYONUNU ELEMEYE ÇALIŞTIK"

Arjantin taraftarının maça çok etki ettiğinin altını çizen Tuchel, kendilerini deplasmanda hissettiklerini dile getirdi.

Büyük bir rakiple oynadıklarını belirten Tuchel, "Dünya şampiyonunu elemeye çalıştık. Turnuva deneyimi olan bir oyuncu grubuyla oynadık. Bence en iyi performanslarını çok fazla risk aldıklarında sergiliyorlar. Çok rekabetçiler." diye konuştu.

Tuchel, Dünya Kupası'nda 3'üncülük maçı oynayacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünya Kupası henüz bitmedi, oynanacak bir maç daha var. Şu anda çok fazla ileriye bakmak zor. Bazen gol yediğinizde, içinizde bir şeyleri serbest bırakır ve daha fazla özgürlükle oynarsınız. Futbolda cesaret gerekiyor. Bugün bunu yapamadık. Yapmak istedik, oyuncularımın her şeylerini verdiğinden şüphem yok, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."