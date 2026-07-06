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Haberler Dünya Kupası Belçika Futbol Federasyonu'ndan Folarin Balogun itirazı!

Belçika Futbol Federasyonu'ndan Folarin Balogun itirazı!

Belçika Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezası ertelenen Folarin Balogun'un maç kadrosunda yer alması halinde bu duruma itiraz edeceklerini duyurdu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 00:52 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 01:22
Belçika Futbol Federasyonu'ndan Folarin Balogun itirazı!

Belçika Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezası ertelenen Folarin Balogun'un maç kadrosunda yer alması halinde bu duruma itiraz edeceklerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA Temyiz Kurulu'nun 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD'li forvet oyuncusu Balogun'un Belçika karşısında oynayabileceğine dair kararın kendilerine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar federasyona bu kararın gerekçeleri sunulmadığı gibi, sürecin başlangıcından bu yana talep etmekte olduğumuz, oyuncunun uygunluğunu beyan eden karar ve gerekçenin bir kopyası ile hakem raporu gibi bilgiler de ulaştırılmamıştır. Bu durum FIFA talimatlarının ihlali niteliğindedir. Maç kadrosunda yer alması halinde, oyuncunun oynama uygunluğuna itiraz edileceği ABD Futbol Federasyonu'na bildirilmiştir. Bu durum, sonraki tüm yasal adımları açık bırakmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

- Kırmızı kart cezasının kaldırılma süreci

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin son 16 turunda karşılaşacağı Belçika'nın Futbol Federasyonu, Balogun'un cezasının ertelenmesi karşısında "şaşkınlık içinde" olduklarını ve kararın FIFA disiplin talimatının 66.4 maddesiyle çeliştiğini açıklamıştı.

Federasyon, devam eden ve gelecekteki turnuvalara katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve adil oyunun temel ilkelerini savunmak adına tüm seçeneklerin araştırıldığını bildirmişti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelemesi kararının "bağımsız ve özerk" bir şekilde alındığını savunmuştu.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda bugün TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

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