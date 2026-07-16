FIFA'dan flaş karar! Dünya Kupası'nın ardından cezalar geliyor

2026 Dünya Kupası'nda elenen ya da hakem kararları nedeniyle mağdur olduğunu düşünen takımların hedefi olan hakemleri korumak için FIFA harekete geçti.

Hakemlerine sahip çıkmakta kararlı olan FIFA, turnuvanın seyrini etkilememek adına dikkat çekici bir yöntem izleyecek. Katar 2022 Dünya Kupası'nda olduğu gibi, hakemleri hedef alan açıklamalara yönelik disiplin cezaları turnuva sırasında değil, organizasyonun tamamlanmasının ardından uygulanacak.

New York Times'ın FIFA kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuva boyunca hakemlerin dürüstlüğünü ve otoritesini zedeleyecek açıklamalarda bulunan futbolcular, teknik direktörler ve diğer yetkililer, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte ağır disiplin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak.

Art arda gelen suçlamaların ardından açıklama yapan FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, hakemlere yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Hakemlerin taraflı davrandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Collina, bu tür açıklamaların yalnızca hakemleri değil, ailelerinin güvenliğini de riske attığını vurguladı.

Collina, "Dünya Kupası'nda görev yapan hiçbir hakemin dürüstlüğü ve tarafsızlığı sorgulanamaz. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan FIFA'nın hakem raporları ile gözlemci değerlendirmelerini incelemeye başladığı öğrenildi. Kupanın sahibini bulmasının ardından ise başta hakemler hakkında sert açıklamalar yapan İngiltere, Mısır ve İsviçre olmak üzere birçok ülkenin futbolcuları, teknik direktörleri ve federasyonlarına rekor para cezaları ile men yaptırımları uygulanmasının beklendiği belirtildi.