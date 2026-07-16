CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası FIFA'dan Dünya Kupası finali öncesi flaş karar! Devre arasında...

FIFA'dan Dünya Kupası finali öncesi flaş karar! Devre arasında...

2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesi sahadaki rekabet kadar devre arasında yapılması planlanan gösteri de gündemde. İddiaya göre FIFA, finalde özel bir organizasyon için devre arasını 30 dakikaya kadar uzatmayı değerlendiriyor.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 09:29
FIFA'dan Dünya Kupası finali öncesi flaş karar! Devre arasında...

2026 FIFA Dünya Kupası finali yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, devre arasında planlanan organizasyonla da gündeme geldi.

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya ile İngiltere'yi saf dışı bırakan Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev mücadele öncesinde organizasyona ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The Times'ın haberine göre FIFA, final maçının devre arasında özel bir gösteri düzenlemeyi planlıyor. Haberde, yayıncı kuruluşların da bu kapsamda devre arasının yaklaşık 30 dakikaya çıkarılmasına yönelik hazırlık yaptığı belirtildi.

Futbol oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor. Ancak FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda devre arasını 25 dakikaya kadar uzattığı hatırlatıldı.

Dünya Kupası finalinde planlanan gösteri ve konser organizasyonunun hayata geçirilmesi halinde, devre arasının mevcut süre sınırlarının oldukça üzerine çıkabileceği ifade edildi. FIFA'nın konuyla ilgili resmi açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

G.Saray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!
F.Bahçe'nin eski yıldızı takıma geri dönüyor!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş Ponomarenko kararı!
F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 01:11
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 01:10
G.Saray Icardi'ye veda etti! G.Saray Icardi'ye veda etti! 00:53
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! 00:53
Trabzonspor o transferi bitirdi! Trabzonspor o transferi bitirdi! 00:53
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan Foden bombası! G.Saray'dan Foden bombası! 00:53
Beşiktaş'tan Trossard açıklaması! Maliyeti... Beşiktaş'tan Trossard açıklaması! Maliyeti... 00:53
F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! 00:53
Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! 00:53
F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı! F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı! 00:53
Duran'dan transfer resti! Galatasaray için... Duran'dan transfer resti! Galatasaray için... 00:53