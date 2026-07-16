FIFA'dan Dünya Kupası finali öncesi flaş karar! Devre arasında...

2026 FIFA Dünya Kupası finali yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, devre arasında planlanan organizasyonla da gündeme geldi.

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya ile İngiltere'yi saf dışı bırakan Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev mücadele öncesinde organizasyona ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

The Times'ın haberine göre FIFA, final maçının devre arasında özel bir gösteri düzenlemeyi planlıyor. Haberde, yayıncı kuruluşların da bu kapsamda devre arasının yaklaşık 30 dakikaya çıkarılmasına yönelik hazırlık yaptığı belirtildi.

Futbol oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor. Ancak FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda devre arasını 25 dakikaya kadar uzattığı hatırlatıldı.

Dünya Kupası finalinde planlanan gösteri ve konser organizasyonunun hayata geçirilmesi halinde, devre arasının mevcut süre sınırlarının oldukça üzerine çıkabileceği ifade edildi. FIFA'nın konuyla ilgili resmi açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.