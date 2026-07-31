Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız

TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE OLMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİM"

"81 ilindeki tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları Finali'nde bir kez daha hep beraberiz. Yedi tepenin kardeş kardeş gülümsediği, boğazında mavi rüzgârların estiği, fetih ruhunun kalplere işlediği güzel İstanbul'umuzda; rengârenk bir çiçek bahçesini andıran bu güzel atmosferde bir aradayız. Umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin timsali olan siz gençlerimizle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim."

"TEKNOFEST KUŞAĞI YERİ GÖĞÜ İNLETİYOR"

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarları maşallah yine coşkusuyla, heyecanıyla, tutkusuyla göz dolduruyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yol başçıları, TEKNOFEST kuşağı maşallah yine yeri göğü inletiyor. Sizleri böyle neşeli, böyle coşkulu görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu muhteşem tablo için, bu muazzam manzara için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nun bugün tıklım tıklım dolması ve böylesine güzel bir programda gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Gençlik Vakfına yürekten şükranlarımı iletiyorum."

"GENÇLERİMİZİ, YAVRULARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ"

"Buradan gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden, bizlere dua eden, uzakta olsalar bile kalpleri bizimle çarpan tüm gençlere selamlarımı yolluyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da İsrail'in vahşi saldırıları altında hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı, sizin Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerinizi yürekten selamlıyorum. Rabbim onların yar ve yardımcıları olsun diyor, Türkiye'deki kardeşlerinin yüreklerinin onlarla birlikte attığını buradan ifade ediyorum. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Bu gençlerin önüne set çekemezler. O karanlık günler artık eski Türkiye'de kaldı. Biz gençlerimizi, yavrularımızı asla yalnız bırakmayız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını üç beş kendini bilmeze yem ettirmeyiz"

"Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu aydınlık yüzleri, bu rengârenk gül bahçesini, istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak bizlere tekrar tekrar göstermeyi nasip etsin. Sevgili gençler, kıymetli misafirler, TÜGVA'mız; yöneticileriyle, mensuplarıyla, profesyonel ve gönüllü eğitmenleriyle göğsümüzü kabartan işlere imza atmayı sürdürüyor. Taşıdığı potansiyelin farkında olan; şuurlu, onurlu, bilgili ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için TÜGVA canla başla gayret sarf ediyor. Geleneksel sporlardan takım oyunlarına, bilim ve eğitim programlarından kültür ve sanat etkinliklerine, doğa kamplarından sivil toplum faaliyetlerine kadar gençlerimize her alanda değer katan, yeni ufuklar kazandıran, onları güçlü bir geleceğe hazırlayan çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: TÜGVA, bu seneki yaz okullarında 700 binden fazla katılımcı sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Türkiye Gençlik Vakfımız, sadece bu yıl bir buçuk milyonun üzerinde gencimizin hayatına dokunarak ülkemizin en büyük gençlik hareketi hâline geldi. Altı hafta süren TÜGVA Yaz Okulları'nda yaklaşık 460 bin öğrencimiz Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamladı. 232 bin öğrencimiz tecvid eğitimi aldı. 387 binin üzerinde gencimiz Osmanlıca derslerine katıldı. Yüz binlerce yavrumuz, birbirinden zengin içeriklere sahip eğitim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinde kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Yaz okullarında düzenlenen etkinliklerle yeni dostluklar kuruldu. Çocuklarımız farklı alanlarda bilgi, görgü ve tecrübe sahibi oldu. Evlatlarımız kimi zaman birbirleriyle yarıştı, kimi zaman uyum içinde çalıştı. En önemlisi ise geçmişten devraldıkları zengin mirasın idrakine vardı. Görüyorum ki gerçekten dolu dolu bir program geçirmişsiniz. Her açıdan verimli, başarılı ve faydalı bir yaz okulu olmuş. Maşallah, barekallah diyorum. Cenab-ı Allah sizleri nazarlardan saklasın diyorum."

"GENÇLİK BU MİLLETİN ATAR DAMARIDIR"

"Bakın, şunun altını özellikle çizmek istiyorum: Gençlik bu milletin atardamarıdır. Atardamar nasıl kalbin pompaladığı kanı bütün vücuda ulaştırıyorsa, gençlik de toplumun enerjisini, idealini ve hedeflerini geçmişten alıp geleceğe taşır. Bu damar ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklı olursa millî bünyemiz de o derece sıhhatli olur. Bu damar sayesinde geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgide buluşur. Gençlerimiz için canını dişine takarak çalışan TÜGVA'mız işte bu denli hayati bir görevi layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor. Milletimizi asırlık hayallerine ulaştıracak her işe engel olmaya çalışanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hedef alıyor. Gençlerimiz kıtaları ipek bir kumaş gibi kesip biçen ecdadı anlamasın, tarih Mehmet Akif'in torunlarıyla buluşmasın diye çabalayanlar, tam da bu yüzden TÜGVA'yı hazmedemiyor. TÜGVA gibi göz bebeğimiz olan kuruluşların, sayısı az ama sesi çok çıkan bir güruhun hedefi olmasının sebepleri işte bunlardır. Sizlere baktıkça gururlanmak yerine öfke nöbetleri geçirmelerinin nedeni karşımızdaki şu muazzam manzaradır. Sizlerin dik duruşudur, özgüvenidir; sizlerin değerlerine sahip çıkmanızdır. Sizlerin işte burada olduğu gibi birbirinize kardeşçe sarılmanızdır."