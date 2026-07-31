Beşiktaş'tan açıklama!

Beşiktaş'tan transfer döneminde çıkan haberlere dair bir açıklama geldi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.

Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır.

Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz." denildi.