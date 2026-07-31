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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Eyüpspor Abdelhamid Sabiri transferini açıkladı!

Eyüpspor Abdelhamid Sabiri transferini açıkladı!

Eyüpspor, Faslı orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 23:32
Eyüpspor Abdelhamid Sabiri transferini açıkladı!

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Abdelhamid Sabiri ile sözleşme imzalamıştır. Abdelhamid Sabiri'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." denildi.

Almanya'da Nürnberg ve Paderborn takımlarından sonra İngiltere'de Huddersfield Town forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'da Ascoli ve Sampdoria'da oynadı. Fiorentina'ya 2023 yılında transfer olan Faslı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ajman Club'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın El-Feyha ve El-Taawoun takımlarında kiralık görev yaptı.

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