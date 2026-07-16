Arjantin galibiyeti kutlarken açtığı pankart nedeniyle ceza alabilir

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükselen Arjantin, maç sonrasındaki kutlamalarda açılan bir pankart nedeniyle FIFA'nın disiplin süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Atlanta Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından sevinç gösterileri yapan Giovani Lo Celso ile Nicolas Otamendi, tribünde yer alan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tutarak daha sonra sahaya serdi.

Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ve FIFA'nın yürürlükteki kuralları, karşılaşmalar sırasında siyasi içerikli bayrak, slogan ve sembollerin sahada sergilenmesini yasaklıyor.

Maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelik taşıdığı yönünde değerlendirme yapılması durumunda FIFA'nın Arjantin Futbol Federasyonuna disiplin cezası uygulayabileceği belirtiliyor.

Benzer bir olay 2014 yılında da yaşanmış, Arjantin Milli Takımı'nın Slovenya ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde aynı mesajı taşıyan bir pankart açması nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu 20 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.