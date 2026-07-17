Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları devam ederken, kaleci pozisyonunda önemli bir değişiklik ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde Ederson ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu temasın ardından transfer planlamasına yön vereceği öğrenildi. İşte kritik zirvenin yapılacağı tarih...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Brezilyalı kalecinin ayrılmak istediğini yönetime iletmesi halinde Fenerbahçe, başka planları devreye sokacak.
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi devam eden deneyimli eldiveni uygun şartlar oluşmadan göndermeyi düşünmüyor.
Öte yandan Ederson'un takımda kalmak istediğini belirtmesi halinde ise farklı bir formül devreye girecek.
Yönetim ve teknik heyet, Brezilyalı kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı ve yeni sezonda birinci kaleci olarak değerlendirmeyi hedefliyor.
Takvim'de yer alan habere göre yapılacak görüşme, hem Ederson'un kariyeri hem de Fenerbahçe'nin yeni sezon kaleci planlaması açısından belirleyici bir öneme sahip olacak.
Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon 36 maçta görev almıştı.
Ederson, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapatırken kalan maçlarda toplamda 35 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı.
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