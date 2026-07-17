Yönetim ve teknik heyet, Brezilyalı kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı ve yeni sezonda birinci kaleci olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Takvim'de yer alan habere göre yapılacak görüşme, hem Ederson'un kariyeri hem de Fenerbahçe'nin yeni sezon kaleci planlaması açısından belirleyici bir öneme sahip olacak.