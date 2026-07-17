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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları devam ederken, kaleci pozisyonunda önemli bir değişiklik ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içerisinde Ederson ile bir görüşme gerçekleştireceği ve bu temasın ardından transfer planlamasına yön vereceği öğrenildi. İşte kritik zirvenin yapılacağı tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Fenerbahçe'de Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'in geleceği 18 Temmuz'da yapılacak kritik görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli file bekçisi, Türkiye'ye gelerek ayağının tozuyla Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelecek.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Gerçekleştirilecek zirvede Ederson'un geleceği masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Brezilyalı kalecinin ayrılmak istediğini yönetime iletmesi halinde Fenerbahçe, başka planları devreye sokacak.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi devam eden deneyimli eldiveni uygun şartlar oluşmadan göndermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Öte yandan Ederson'un takımda kalmak istediğini belirtmesi halinde ise farklı bir formül devreye girecek.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Yönetim ve teknik heyet, Brezilyalı kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı ve yeni sezonda birinci kaleci olarak değerlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Takvim'de yer alan habere göre yapılacak görüşme, hem Ederson'un kariyeri hem de Fenerbahçe'nin yeni sezon kaleci planlaması açısından belirleyici bir öneme sahip olacak.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon 36 maçta görev almıştı.

Fenerbahçe'de Ederson zirvesi! Kaleci transferi...

Ederson, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapatırken kalan maçlarda toplamda 35 kez topun filelerle buluşmasına engel olamadı.

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