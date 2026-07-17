CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimaline karşılık savunma bölgesine transfer yapmak isterken İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:20
Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelirken sarı-kırmızılılar, Sanchez'in ayrılma ihtimalini düşünerek savunmaya bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Bu doğrultuda Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Sarı-kırmızılıların Juventus'un yıldız stoperi Gleison Bremer'in transferinin mümkün olup olmadığını belirlemek için ilk temasları başlattığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray'ın Bremer için Juventus'a bir teklif sunmadığı, öncelikle oyuncu tarafıyla görüşmeyi tercih ettiği belirtildi.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacının çevresiyle yapılan ilk transfer yoklamasında çok yüksek bir maaş teklifini masaya koyduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Galatasaray'ın Bremer ile yaptığı bu ilk temasın 2 kulüp arasında resmi bir pazarlığa dönüşüp dönüşmeyeceğinin merak konusu olduğu yazıldı.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Di Marzio haberinde son olarak Juventus'un Bremer'i savunma hattının temel direği olarak gördüğü ve Bremer için yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği yazıldı.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Transfermarkt verilerine göre Bremer'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

Brezilyalı futbolcunun Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Juventus formasını 31 maçta giyerken takımına 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu

İŞTE O HABER

Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi
F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Ahbap soruşturması genişliyor! Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve 6 şüpheli gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye veda maçı yapılacak mı?
F.Bahçe'de Ederson zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Genç atletlerden çifte başarı Genç atletlerden çifte başarı 11:44
Çorum'da hazırlıklarda ilk etap tamam! Çorum'da hazırlıklarda ilk etap tamam! 11:39
Ziya Erdal: Sivasspor’u güzel günler bekliyor Ziya Erdal: Sivasspor’u güzel günler bekliyor 11:29
G.Saray'dan Juventus'un yıldızına kanca! G.Saray'dan Juventus'un yıldızına kanca! 11:20
Sivaslı pehlivanlar şampiyonaya hazır! Sivaslı pehlivanlar şampiyonaya hazır! 11:18
Aliağa'da imzalar peş peşe Aliağa'da imzalar peş peşe 11:12
Daha Eski
Tekvandoda hedef: 2028 Los Angeles Olimpiyatları Tekvandoda hedef: 2028 Los Angeles Olimpiyatları 11:04
Denizli'nin olası Europe Cup grubu belli oldu Denizli'nin olası Europe Cup grubu belli oldu 10:52
Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi Diao'ya astronomik teklif! Resmi açıklama geldi 10:44
Milli güreşçilerden Macaristan'da 2 madalya Milli güreşçilerden Macaristan'da 2 madalya 10:39
Mert Başarı Türkiye üçüncüsü Mert Başarı Türkiye üçüncüsü 10:32
Portekiz basınından Jhon Duran iddiası! Portekiz basınından Jhon Duran iddiası! 10:12