Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray'ın Bremer için Juventus'a bir teklif sunmadığı, öncelikle oyuncu tarafıyla görüşmeyi tercih ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacının çevresiyle yapılan ilk transfer yoklamasında çok yüksek bir maaş teklifini masaya koyduğu vurgulandı.