Galatasaray'dan Juventus'un defansına kanca! İtalyan basını Cimbom'un transfer teklifini duyurdu
Galatasaray, Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimaline karşılık savunma bölgesine transfer yapmak isterken İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:20
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray'ın Bremer için Juventus'a bir teklif sunmadığı, öncelikle oyuncu tarafıyla görüşmeyi tercih ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacının çevresiyle yapılan ilk transfer yoklamasında çok yüksek bir maaş teklifini masaya koyduğu vurgulandı.
Galatasaray'ın Bremer ile yaptığı bu ilk temasın 2 kulüp arasında resmi bir pazarlığa dönüşüp dönüşmeyeceğinin merak konusu olduğu yazıldı.
Di Marzio haberinde son olarak Juventus'un Bremer'i savunma hattının temel direği olarak gördüğü ve Bremer için yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği yazıldı.
Transfermarkt verilerine göre Bremer'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Brezilyalı futbolcunun Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Juventus formasını 31 maçta giyerken takımına 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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