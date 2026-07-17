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Haberler Motor Sporları Formula 1'de heyecan Belçika Grand Prix'siyle devam edecek

Formula 1'de heyecan Belçika Grand Prix'siyle devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek. İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026 09:59
Formula 1'de heyecan Belçika Grand Prix'siyle devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun 10. etabı Belçika Grand Prix'siyle devam edecek.

Belçika'nın 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak yarış, 44 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 18 Temmuz Cumartesi TSİ 17.00'de başlayacak, yarış ise 19 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezonda şimdiye kadar koşulan yarışlar sonucunda Mercedes pilotu Kimi Antonelli beş galibiyetle zirvede yer alırken, takım arkadaşı George Russell iki, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer galibiyet elde etti.

Belçika Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 179

2. George Russell (Büyük Britanya): 154

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 147

4. Charles Leclerc (Monako): 108

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 97

TAKIMLAR

1. Mercedes: 333

2. Ferrari: 255

3. McLaren: 179

4. Red Bull: 128

5. Alpine: 60

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