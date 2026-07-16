Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'da! İlk sözleri...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Sarı lacivertliler, sağlık kontrollerinin ardından 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

"YENİ BİR MACERA İÇİN HAZIRIM"

Greenwood'un İstanbul'daki ilk sözleri ise şöyle oldu: "Uzun bir süreç oldu, tamamlanması biraz zaman aldı ama burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir tecrübe benim için, buraya gelen, beni en iyi şekilde karşılayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Burada bu yeni maceraya başlamak için hazır ve heyecanlıyım. Harika böyle bir desteği hissetmek, Fenerbahçe taraftarları çok büyük. Umarım bu sevginin karşılığını sahada atacağım gollerle gösteririm."

FENERBAHÇE NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, bu bonservisi 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödeyecek.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Sarı lacivertli ekip, İngiliz yıldız ve beraberinde yeni transferler Nathan Ake ile Vedat Muriqi için 17 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te stadyumda imza töreni düzenleyecek. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüzün yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi için imza töreni, 17 Temmuz Cuma günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecektir. Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan Kamer ile Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin'in katılımlarıyla düzenlenecek imza töreni, saat 15.00'te tüm basına açık olarak gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.