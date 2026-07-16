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Haberler Trabzonspor Cenk Özkacar Trabzonspor için şehre geldi!

Cenk Özkacar Trabzonspor için şehre geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar, Trabzon'a gelerek bordo-mavili kulüpte yeni macerasına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 20:04 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 20:37
Cenk Özkacar Trabzonspor için şehre geldi!

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Özkacar, Trabzon'a geldi. Havalimanında bordo-mavili taraftarların ilgisiyle karşılanan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk açıklamalarında transfer sürecine ve hedeflerine ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Transferinin tamamlanmasının ardından büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Cenk Özkacar, "Sonunda bu transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performansı Trabzonspor formasıyla sergilemek nasip olur. En kısa zamanda buradaki performansımı A Milli Takım'a da taşıyabilirim." dedi.

Trabzonspor'a transferinin daha önce de birkaç kez gündeme geldiğini belirten milli futbolcu, "4-5 kere hep direkten dönmüşlüğüm oldu. Sonunda gerçekleştiği için çok mutluyum. Şehri çok seviyorum, eşim de bu şehre aşık." ifadelerini kullandı.

Asıl mevkisi stoper olan ve sol bekte de görev yapabilen Cenk Özkacar, futbola Altay altyapısında başladı. Kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncu; Lyon, Leuven, Köln, Valladolid ve Valencia'da görev aldı.

Profesyonel kariyerinde 162 resmi karşılaşmaya çıkan Cenk Özkacar, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Başarılı savunmacı, A Milli Futbol Takımı formasını ise bugüne kadar 9 kez giydi.

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