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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe vefatının 12. yılında Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe vefatının 12. yılında Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 14:26
Fenerbahçe vefatının 12. yılında Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

Sarı-lacivertli kulübün mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."

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