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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı savunmacının eşinin Como'ya transfer fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Galatasaray'da gündem yaratan gelişmenin tüm ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi için İtalyan ekibi Como harekete geçmişti.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Yıldız oyuncunun ise bu transfer için kafasının oldukça karışık olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Takvim'de yer alan iddialara göre Davinson'un eşi Como'ya gitmek istiyor.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Bu yüzden de tecrübeli savunmacının kafasının karışık olduğu ve net kararını henüz vermediği gelen haberler arasında.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Galatasaray yönetimi ise, tecrübeli futbolcu ile sürekli görüşüyor ve onu takımda tutmak için ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Teknik direktör Okan Buruk da vazgeçilmezi olan Davinson'un ayrılmasını istemiyor.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

2023 yılından beri Galatasaray'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi ise 2029 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Sarı-kırmızılı forma altında birçok başarıya imza atan Davinson Sanchez'e Como dışında başka kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi.

Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, Galatasaray formasıyla 121 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 4 de asist yaptı.

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