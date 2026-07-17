Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku! Ayrılık...
Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı savunmacının eşinin Como'ya transfer fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetim ise yıldız futbolcuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcıyor. İşte Galatasaray'da gündem yaratan gelişmenin tüm ayrıntıları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 06:50
Takvim'de yer alan iddialara göre Davinson'un eşi Como'ya gitmek istiyor.
Bu yüzden de tecrübeli savunmacının kafasının karışık olduğu ve net kararını henüz vermediği gelen haberler arasında.
Galatasaray yönetimi ise, tecrübeli futbolcu ile sürekli görüşüyor ve onu takımda tutmak için ikna etmeye çalışıyor.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ
Teknik direktör Okan Buruk da vazgeçilmezi olan Davinson'un ayrılmasını istemiyor.
2023 yılından beri Galatasaray'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin sözleşmesi ise 2029 yılında sona eriyor.
Sarı-kırmızılı forma altında birçok başarıya imza atan Davinson Sanchez'e Como dışında başka kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, Galatasaray formasıyla 121 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 4 de asist yaptı.
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