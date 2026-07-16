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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'den transfer sözleri: Bir iki hamlemiz daha olacak!

Fatih Tekke'den transfer sözleri: Bir iki hamlemiz daha olacak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını ama son bir iki hamle daha yapacaklarını ifade etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 20:57
Fatih Tekke'den transfer sözleri: Bir iki hamlemiz daha olacak!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, transferde hızlı hareket ettiklerini ve yeni gelişmelerin olacağını söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Tekke, kamp çalışmalarına 10 gün önce başladıklarını hatırlattı.

Cabral ve Pina'nın kısa sürede takıma katılacağını belirten Tekke, Oulai'nin durumuyla ilgili olarak, "Kalacak mı, gidecek mi görüşmeler devam ediyor. Bu konuda yazılıp çizilenler de var. Özellikle transferde hızlı hareket ettik. Bence gayet iyi işler yaptık. Son bir iki hamlemiz daha olacak. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve ekibimiz bunun için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Daha heyecanlıyız"

Tekke, takıma katılan oyuncuların oyun anlayışına ve formasyonlara alışmasının önemli olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde çok uzun bir süre olduğunu söyleyemem. Fiziksel ve taktiksel çalışmaları bir arada yürütmek kolay değil. Başlangıç açısından zor bir süreç bekliyoruz ama transfer açısından bence gayet iyi gidiyoruz. Tüm koşulları değerlendirdiğimizde daha heyecanlıyız. Gerçekler eninde sonunda kendini ortaya çıkarır, gizlenemez."

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