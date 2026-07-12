Beşiktaş Dusan Alimpijevic ile nikah tazeledi

Gelecek sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile birlikte EuroLeague'de temsil edecek olan Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlılar, Sırp çalıştırıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.