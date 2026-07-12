CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Beşiktaş Dusan Alimpijevic ile nikah tazeledi

Beşiktaş Dusan Alimpijevic ile nikah tazeledi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 19:25
Beşiktaş Dusan Alimpijevic ile nikah tazeledi

Gelecek sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile birlikte EuroLeague'de temsil edecek olan Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini uzattı.

Siyah-beyazlılar, Sırp çalıştırıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana Camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

G.Saray'a 50 milyon Euro'luk yıldız! Dünya devinden Cimbom'a geliyor
G.Saray'da yıldız isme transfer teklifi yok!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Depremzedelerin parası bahise! Savcılıktan Haluk Levent açıklaması: Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirtildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçeli yıldız için Beşiktaş devrede!
Cimbom'dan orta sahaya Sambacı hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:59
G.Saray'da yıldız isme transfer teklifi yok! G.Saray'da yıldız isme transfer teklifi yok! 18:30
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Greenwood beklenirken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Greenwood beklenirken... 18:26
F.Bahçeli yıldız için Beşiktaş devrede! F.Bahçeli yıldız için Beşiktaş devrede! 18:04
Doğan Alemdar'dan Olaitan sözleri! Doğan Alemdar'dan Olaitan sözleri! 17:28
Mete Gazoz'dan altın madalya başarısı! Mete Gazoz'dan altın madalya başarısı! 17:09
Daha Eski
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 16:55
Elif Berra Gökkır'dan gümüş madalya başarısı! Elif Berra Gökkır'dan gümüş madalya başarısı! 16:50
Cimbom'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! Cimbom'dan orta sahaya Sambacı hamlesi! 16:41
İtalyan ekibi Oulai için geliyor! İtalyan ekibi Oulai için geliyor! 16:05
Cimbom'a 90 milyon euroluk yıldız! Cimbom'a 90 milyon euroluk yıldız! 15:44
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 15:16