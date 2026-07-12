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Haberler Voleybol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı için tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı için tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ikinci olan milli takımımız için tebrik mesajı yayımladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 21:00
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı için tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde mücadele ederek Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca sergiledikleri mücadele, azim ve takım ruhuyla hepimize gurur yaşatan genç sporcularımız, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut vermiştir. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımıza, teknik ekip ve yöneticilere teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

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