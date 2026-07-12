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Haberler Tenis Wimbledon tek erkekler finalinde şampiyon Jannik Sinner oldu!

Wimbledon tek erkekler finalinde şampiyon Jannik Sinner oldu!

Jannik Sinner, Wimbledon tek erkekler final maçında Alexander Zverev'i mağlup etti ve turnuvada şampiyonluğunu ilan etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 22:23
Wimbledon tek erkekler finalinde şampiyon Jannik Sinner oldu!

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı.

Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı.

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