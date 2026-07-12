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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor

Slovakya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 21:06
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor

Slovakya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı.

Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki akşam antrenmanını başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Toygun Batallı, Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen tribünden izledi.

Slovakya'ya bugün gelen başkan Adalı, idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Serdal Adalı, İtalyan teknik adam Italiano ile de saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı az sayıdaki taraftarın da takip ettiği antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular da taraftarlara imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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