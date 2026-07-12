Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin, 27 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.