Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine yeniden geçen sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'e kaptırılan Ademola Lookman geldi. Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılırsa Lookman için Atletico Madrid'in kapısının çalınabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:54
Sarı-Lacivertliler'in, cazip bir teklif gelmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde başka isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.
YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeniden Ademola Lookman'ı gündemine alabileceği iddia edildi.
Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz ara transfer döneminde Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Ademola Lookman daha sonra Atletico Madrid'e imza atmıştı.
Takvim'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı halinde A.Madrid'in kapısının Lookman için çalınabileceği öne sürülürken, 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi.
Öte yandan Lookman'ın, İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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