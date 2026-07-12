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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine yeniden geçen sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'e kaptırılan Ademola Lookman geldi. Fenerbahçe'de o isim takımdan ayrılırsa Lookman için Atletico Madrid'in kapısının çalınabileceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:54
Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi...

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'nin, 27 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Haberlere göre olası transfer sürecinde son karar hem Fenerbahçe yönetimine hem de milli yıldıza ait olacak.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Sarı-Lacivertliler'in, cazip bir teklif gelmesi ve transferin gerçekleşmesi halinde başka isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yeniden Ademola Lookman'ı gündemine alabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz ara transfer döneminde Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Ademola Lookman daha sonra Atletico Madrid'e imza atmıştı.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Takvim'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı halinde A.Madrid'in kapısının Lookman için çalınabileceği öne sürülürken, 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 40 milyon euro olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de gündem yeniden Lookman! O isim ayrılırsa transfer hamlesi yapılacak

Öte yandan Lookman'ın, İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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